Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a abordat subiectul acuzațiilor împotriva fostului candidat la prezidențiale într-un interviu pentru Realitatea Plus. Ea a subliniat că atât ea, cât și soțul său, își doresc să nu fie afectați de nedreptățile care i se aduc, evitând astfel suferința inutilă.

„Această durere nu o dorim nici eu, nici Calin celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat. Nu i se dă nici măcar dreptul de a se apară în timp ce e acuzat public.”, a spus Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu a subliniat că detaliile procedurilor legale în care este implicat soțul ei nu sunt cunoscute de public și că familia nu are permisiunea de a le comenta. Totodată, ea a atras atenția asupra distorsionării informațiilor referitoare la statutul juridic al lui Călin Georgescu, criticând modul în care acestea sunt prezentate.

Cristela Georgescu a explicat că publicul nu cunoaște ce se întâmplă în sala de judecată și că familia nu are permisiunea de a discuta despre acest lucru.

„Oamenii nu știu ce e în sala de judecată. Noi nu avem voie să vorbim despre asta. Suntem nevoiți să asistăm cum o minciună, amestecată cu mult vicleșug, e repetată la nesfârșit doar pentru a sugruma adevărul. Familia noastră a simțit și a primit multa încurajare din partea multor slujitori ai bisericilor, chiar și de peste ocean. Sunt niște flăcări vii pentru întreg poporul român.”, a declarat Cristela Georgescu.

În emisiunea televizată, aceasta a evidențiat atașamentul profund al soțului ei, Călin Georgescu, față de România și angajamentul său de a contribui pozitiv la binele țării, chiar și în fața presiunilor externe.