În cadrul unei transmisiuni în direct difuzate de Gândul, la „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a abordat dinamica alianțelor României, discutând totodată influența pe care o exercită Statele Unite, China și Rusia asupra echilibrului geopolitic actual.

Călin Georgescu a subliniat importanța unui parteneriat solid între România și Statele Unite, evidențiind incoerențele recente ale clasei politice. Potrivit lui, liderii care până nu demult pledau pentru apropierea de Washington par acum să-și recalibreze opțiunile în favoarea Bruxelles-ului.

„Diplomație, dar când va fi, va trebui să ia act în sensul unei apropieri, în primul rând totale și unui parteneriat total și decisiv cu America, pentru că fără America noi nu avem cum să răzbatem în această lume. Deci ce fac oamenii ăștia este de domeniul incredibilului legat de modul în care una, două au schimbat barca. Deci până mai ieri eram cu America, acum nu mai suntem cu America, suntem cu Bruxelles. O barcă care oricum, nu că se va scufunda, s-a scufundat deja.”, afirmă acesta.

Georgescu a evidențiat contradicția Chinei, care domină producția globală de energie regenerabilă, dar continuă să se bazeze pe combustibili fosili pentru dezvoltarea economică.

În context, el a amintit declarațiile președintelui Trump despre „mitul schimbărilor climatice” și a subliniat potențialul considerabil al resurselor interne ale României.

„China e un jucător de departe colosal. Ca să vă dau un exemplu apropo de Europa. Ce face China? Spune așa: Dom’le, noi producem și produc 80% din tot ce înseamnă energia regenerabilă. Eolian, solar, se produc unde? În China. Cu ce trăiește China, cu ce duduie economia? Cărbune și petrol. Președintele Trump a anunțat foarte clar înșelăciunea legată de ceea ce în 2000 UNEP venise cu…. Nu poți dezvolta o țară pe energii regenerabile. Este cărbunele curat, pe care l-a prezentat președintele Trump, și petrolul. Lucru pe care România îl are din plin, m-ați înțeles?”, spune el.

Călin Georgescu a evitat să dea judecăți despre Nicușor Dan, Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu, explicând că nu consideră că aceștia reflectă cu adevărat interesele României. În schimb, el a descris idealul unui lider printr-o imagine sugestivă: un conducător autentic este acela care se apleacă către cei aflați la pământ și veghează asupra celor mai vulnerabili.

„Mi-este greu să spun acest lucru. Eu nu cred că ei reprezintă România. Dacă ar reprezenta România, ar face ce v-am spus eu de pe poziția unui conducător de glie. Adică îl ia de jos pe cel care a căzut lângă scaunul lui și îl ridică. Se uită la ultimul de pe scaun. Sunt unii oameni care, dacă le spui că sunt zero, jignești simbolul matematic. De aceea nu are sens să ne pierdem noi timpul cu așa ceva.”, afirmă invitatul.

Tema conversației s-a mutat asupra Statelor Unite, iar Ion Cristoiu l-a întrebat pe Călin Georgescu dacă face referire la țară în ansamblu sau la mandatul lui Trump.

Georgescu a clarificat că vorbește despre „America sub Trump-Vance”, subliniind că această administrație va aduce o abordare diferită, iar Vance este preconizat să preia conducerea viitoarei Americi.

„Foarte bună întrebare. America lui Trump-Vance. Este altceva. În primul rând că administrația nu este decât așa. Administrația Trump-Vance. Iar Vance va fi viitorul președinte al Americii. Iar Charlie Kirk, pentru ascultătorii noștri, era în gândirea celor doi mari, președintele Trump și vicepreședintele Vance, era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance.” , spune el.

Călin Georgescu a amintit de valorile istorice ale diplomației românești, invocând personalități precum Nicolae Titulescu și Mircea Malița. El a subliniat că abordarea diplomatică a României trebuie să se sprijine pe relații armonioase cu toate marile puteri, acordând însă o atenție deosebită țărilor din vecinătate.