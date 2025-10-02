Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat astăzi liderilor europeni un raport privind anularea alegerilor din noiembrie anul trecut, document ce a stârnit reacții dure din partea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin.

În cadrul unei conferințe de presă din această seară, liderul de la Kremlin l-a apărat indirect pe Călin Georgescu și a afirmat că transformarea procedurilor democratice într-o farsă electorală nu poate funcționa la nesfârșit.

Putin a arătat că elitele politice occidentale nu sunt dispuse să renunțe la putere, recurgând la manipularea propriilor cetățeni și la acțiuni aflate la limita legii. Acesta a susținut că transformarea constantă a proceselor democratice în instrumente de control politic, așa cum s-a întâmplat în România, este sortită eșecului.

Șeful de la Kremlin a mai spus că observă o tendință tot mai accentuată în Europa de a interzice participarea unor lideri politici legitimi la viața publică. El a subliniat că aceste interdicții nu vor rezista pe termen lung, iar politicienii marginalizați își vor recâștiga în cele din urmă poziția. Potrivit lui Putin, asemenea practici nu funcționează și s-au dovedit ineficiente și în alte contexte.

„Establishmentul nu este dispus să renunțe la putere, înșelându-și în mod deschis propriii cetățeni, escaladând situația pe plan extern și recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări – din ce în ce mai mult la limita legii, dacă nu chiar dincolo de aceasta. Însă transformarea la nesfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa. (…) Unele țări încearcă să-și interzică oponenții politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a declarat joi, 2 octombrie, Vladimir Putin, în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai.

Reacția lui Putin a venit și după ce astăzi, mai devreme, președintele Nicușor Dan a declarat după reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga că a prezentat în cadrul grupului de lucru pe securitate raportul realizat de Parchetul General privind anularea alegerilor din România.

El a afirmat că documentul a stârnit interes în rândul liderilor europeni, mulți dintre aceștia solicitând o copie pe care au anunțat că o vor analiza în avio, în drum spre casă.

Nicușor Dan a explicat că raportul detaliază un mecanism complex de manipulare, în care site-uri aparent inofensive, precum cele de spiritualitate, erau folosite ca paravan pentru propagandă. Publicitatea acestor pagini era finanțată prin firme cu legături în Rusia, iar conținutul era redirecționat către clone ale unor publicații respectabile.

Șeful statului a mai arătat că Uniunea Europeană are în vedere implementarea unui așa-numit „scut democratic” până la finalul anului, o inițiativă care urmează să fie dezbătută în săptămânile viitoare și care vizează protejarea proceselor electorale și a integrității instituțiilor democratice.