Potrivit explicațiilor oferite de Alex Florența, investigația a început după ce, pe 8 decembrie anul trecut, mai mulți mercenari au fost opriți în trafic în drum spre București.

Cazul a fost deschis inițial de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, pentru verificarea respectării regimului armelor și munițiilor. Ulterior, dosarul a fost preluat de Parchetul General, iar cercetările au fost extinse.

„Dosarul este inițiat ca urmare a depistării în trafic a acelor mercenari care veneau către municipiul București, pe data de 8 decembrie anul trecut. Aceștia au fost opriți în trafic, în diferite puncte de intrare în municipiu. Este un dosar inițiat, la momentul respectiv, de IPJ Prahova, în special pentru respectarea regimului armelor și munițiilor. Cercetările inițiale au fost desfășurate acolo, iar ulterior dosarul a fost preluat la nivelul Parchetului General și cercetările au fost extinse cu privire la toate implicațiile acelui moment”, a susținut șeful Parchetului General într-un interviu acordat România TV.

Florența a precizat că documentele Consiliului Suprem de Apărare a Țării au fost analizate după declasificare, dar nu au fost transmise fizic către Parchet. El a adăugat că, în cadrul investigației, s-a colaborat și cu serviciile de informații, care au furnizat mai multe date relevante.

„Actele în sine de la nivelul CSAT au fost luate la cunoștință în momentul declasificării lor, dar nu au fost înaintate în sens fizic către Parchet. Ulterior, demarându-se acest dosar, s-au continuat cercetările, s-a extins spațiul investigativ și cu privire la alte elemente. S-a colaborat, evident, și cu serviciile de informații, care au furnizat un set întreg de informații”, a mai spus Alex Florența.

În opinia lui Florența, România se confruntă cu un „război hibrid” desfășurat de Rusia, care ar fi început înaintea alegerilor din toamna anului trecut și manifestat prin diferite mecanisme.

„Principalul lucru care trebuie înțeles din conferința de presă a Parchetului General este componenta războiului hibrid care țintește România dinspre Federația Rusă – nu doar din momentul alegerilor din toamna anului trecut, ci cu doi ani înainte. România se află într-un plin război hibrid, desfășurat prin mai multe elemente specifice, nu doar prin dezinformare. Acest război are un caracter insidios, subversiv, motiv pentru care marea parte a populației, în lipsa educației suficiente în acest domeniu, nu îl conștientizează. În schimb, poate intra într-o buclă de dezinformare și de percepere distorsionată a realității”, a susținut acesta.

Procurorul General susține că mecanismul de manipulare ar funcționa prin fidelizarea unor segmente ale populației pe anumite teme, ceea ce ar permite influențarea opiniei publice și direcționarea acesteia către subiecte de interes politic sau electoral.

„În momentul în care îți fidelizezi anumite segmente ale populației pe aceste subiecte dezvoltate de această manieră, vii cu o retorică ce te interesează în momentul respectiv. Așa reușești să influențezi opinia publică: să o canalizezi către un subiect sau altul, să o faci favorabilă sau critică față de o anumită măsură guvernamentală, sau să promovezi electoral o anumită persoană”, a mai spus el.

Alex Florența a susținut că ar exista probe care, în opinia sa, arată sprijin financiar pentru Călin Georgescu venit dinspre Rusia, prin intermediul unor persoane interpuse.