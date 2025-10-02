Comisia Europeană a impus statelor membre ca depozitele să fie umplute la cel puțin 90% din capacitate până la 31 octombrie, pentru a reduce riscul unui deficit în timpul lunilor reci, aceleași reguli fiind aplicate și în ultimii doi ani. Media de umplere a depozitelor de gaze din Europa este de 85%.

Cele mai slab pregătite în privința stocării gazelor sunt țările scandinave, Danemarca și Suedia, cu un grad de umplere de aproximativ 50%, ceea ce înseamnă că nu-și vor putea atinge ținta stabilită de UE. În Europa, dar în afara Uniunii, Ucraina are cel mai scăzut grad de stocare, de 24%.

Deși consumul ucrainean s-a redus odată cu colapsul industriei din cauza războiului, țara dispune de cea mai mare capacitate de stocare din Europa, 35 miliarde metri cubi, ceea ce înseamnă că în depozite există aproximativ 9 miliarde metri cubi de gaze.

România are o capacitate totală de stocare de 3,2 miliarde metri cubi. Pe timpul iernii, țara se bazează nu doar pe aceste depozite, ci și pe producția locală curentă și pe importurile de gaze pentru a asigura necesarul energetic.

Acest nivel ridicat de stocare permite României să facă față cererii crescute în perioada sezonului rece, când consumul de gaze crește semnificativ atât în sectorul rezidențial, cât și în cel industrial.

Depozitele acționează ca un tampon pentru eventualele fluctuații de livrare și permit menținerea stabilității în sistemul energetic național. În plus, autoritățile și operatorii de sistem monitorizează constant nivelul stocurilor și coordonează importurile pentru a evita eventualele penurii.

Într-un anunț publicat anterior pe Facebook, ministrul Bogdan Ivan a subliniat că autoritățile din România au redus riscurile și au contribuit la stabilitatea pieței prin acțiuni preventive și coordonate.

„Omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Am lucrat în ultimele săptămâni pentru ca depozitele de gaze să fie pregătite pentru iarnă. La 25 august, depozitele de gaze din România au atins un grad de umplere de 81,07%, adică 27,45 TWh sau aproximativ 2,6 miliarde metri cubi de gaze. Am depășit media europeană de 76,2% în domeniu, iar acest rezultat ne oferă premise solide pentru a atinge obiectivul de 90% grad de umplere până în luna noiembrie. Prin acțiuni preventive și coordonate, am redus riscurile și contribuim la stabilitatea pieței. România demonstrează că își folosește resursele eficient și că poate oferi cetățenilor siguranță energetică în sezonul rece”, a scris ministrul Energiei pe Facebook.

