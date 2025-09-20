Românii care folosesc lemne pentru încălzirea locuințelor vor scoate mai mulți bani din buzunar în sezonul rece 2025–2026. Față de anul trecut, costurile vor crește, în medie, cu aproximativ 200 de lei pentru o gospodărie, însă suma poate varia în funcție de numărul de camere și de suprafața locuinței.

Potrivit datelor oficiale, peste 3 milioane de gospodării din România utilizează sobele pe lemne, iar cererea este deosebit de ridicată încă din luna septembrie.

Pentru o iarnă întreagă, o familie are nevoie, în medie, de circa 7 metri cubi de lemne, cantitate ce poate scădea dacă locuința este bine izolată, temperaturile sunt mai blânde și se folosesc esențe cu putere calorică ridicată, precum fagul, stejarul sau carpenul.

„Îmi ajunge cam o iarnă întreagă pentru centrală și a costat undeva la 2.875 de lei”, a declarat un cumpărător pentru ProTV.

Chiar dacă reprezentanții direcțiilor silvice spun că prețurile nu au fost majorate semnificativ față de anul trecut, acestea au fost ajustate în urma creșterii TVA.

Astfel, pentru un volum de 7 metri cubi, o familie ajunge să plătească aproximativ 2.072 de lei, impactul financiar suplimentar fiind de 110–200 de lei pe tot sezonul.

Pentru a reduce cheltuielile, mulți români își sparg singuri lemnele sau aleg să se aprovizioneze din timp, primăvara, când prețurile sunt mai mici.

Totuși, în unele zone, oamenii spun că noile tarife înseamnă chiar dublarea costurilor, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele deja afectate de scumpirile la energie electrică, gaze, alimente și combustibil.

Romsilva a pus la dispoziția populației aproape 2 milioane de metri cubi de lemn de foc pentru acest an, însă cererea este mai mare decât în 2024, susțin reprezentanții direcțiilor silvice.

În mediul rural, unde peste 3,5 milioane de gospodării se încălzesc exclusiv cu lemne, iarna care vine va aduce cheltuieli cu aproximativ 30% mai mari față de anul trecut.

Pentru o casă de 100 de metri pătrați, costul total al materialului lemnos a crescut în medie cu 1.000 de lei față de aceeași perioadă a anului trecut: de la aproximativ 3.000 de lei la 4.000 de lei, arată o altă analiză a Digi24.