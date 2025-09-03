În România, aproximativ 3,5 milioane de gospodării depind de lemn pentru încălzire, iar scumpirile recente îi determină pe mulți să își facă proviziile din timp. Dacă în 2024 Romsilva vindea lemnul la un preț mediu de 282 lei pe metru cub fără TVA, în prezent pe piața liberă prețurile variază între 300 și 650 lei pe metru cub, în funcție de zonă și de starea lemnului.

În unele cazuri, se cer peste 2.000 de lei pentru 4 metri cubi de lemn spart, ceea ce echivalează cu 600 de lei pe metru cub.

Mulți români cumpără lemne încă din primăvară pentru a evita scumpirile de toamnă. Prețurile în diferite zone ale țării sunt: Bacău – 400 lei/mc, Florești (Cluj) – 480 lei/mc, Bichigiu – 420 lei/mc, Brașov – 650 lei/mc și Gorj – 300 lei/mc.

Un alt factor care a majorat costurile este creșterea TVA-ului de la 5% la 9%, începând cu 1 august. Această modificare, combinată cu scumpirile naturale din piață, afectează direct gospodăriile care depind de lemnul de foc pentru încălzirea locuințelor, obligându-i pe mulți să își planifice achizițiile cu mult înainte de iarnă.

„E mai avantajos, pentru că sunt mai ieftine. Majoritatea vecinilor cumpără lemnele din primăvară”, a declarat un gospodar pentru ObservatorNews.

În acest context, amintim că programul „Rabla pentru sobe” vine ca un ajutor pentru românii aflați în situații dificile din cauza scumpirilor de pe piață. Locuitorii zonelor montane pot beneficia de sprijin financiar de la stat pentru achiziția de aparate de încălzire a locuințelor prin programul Rabla pentru sobe, conform ghidului aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 606/2025. Programul prevede acordarea a 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă suma maximă suportată pentru fiecare aparat de încălzire care deservește o gospodărie nu va depăși 10.000 de lei.

Cei interesați să acceseze aceste fonduri trebuie să se adreseze primăriilor, cu condiția ca acestea să fie înscrise în programul Rabla pentru sobe. Solicitările vor putea fi depuse doar după lansarea oficială a unei sesiuni de înscrieri, conform regulilor stabilite de Ministerul Mediului.