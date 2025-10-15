Înainte de perioada rece este bine să acordăm o mare atenție coșurilor de fum și a sistemelor de evacuare a gazelor arse. Recent, trei persoane și-au pierdut viața din această cauză, iar exemplele sunt multiple în acest sens. Atenție trebuie acordată și aragazului, mai ales că mulți români îl folosesc și pentru a se încălzi.

În luna aprilie a acestui an, de exemplu, doi pensionari din București au trecut în neființă din cauză că nu au mai avut căldură de cinci zile și au pornit aragazul.

Intoxicația cu monoxid de carbon reprezintă un pericol major pentru sănătate, fiind o urgență medicală ce poate surveni în special în sezonul rece. Acest gaz incolor, inodor și insipid se formează în urma arderii incomplete a combustibililor și poate fi inhalat fără ca persoanele expuse să-și dea seama de pericol.

Monoxidul de carbon se leagă de hemoglobină de până la 250 de ori mai puternic decât oxigenul, formând carboxihemoglobina, care nu poate transporta oxigenul către țesuturi. Astfel, chiar și expunerea la concentrații mici poate duce la scăderea oxigenării organelor vitale, în special a creierului și inimii.

Cele mai comune surse de monoxid de carbon includ:

Sobe, șeminee sau boilere defecte sau neventilate corespunzător

Vehicule lăsate în funcțiune în spații închise, cum ar fi garaje

Generatoare portabile utilizate în interior

Fumul din incendii

Blocarea coșurilor de fum

Utilizarea sobelor improvizate

Simptomele variază în funcție de concentrația de CO inhalată și pot include:

Dureri de cap

Amețeli

Greață și vărsături

Oboseală

Confuzie și somnolență

Dificultăți de respirație

Durere toracică

Pierdere a cunoștinței

În cazurile severe, pot apărea convulsii, comă sau chiar deces. Tratamentul principal constă în administrarea de oxigen pur, pentru a înlocui monoxidul de carbon din sânge și a restabili oxigenarea țesuturilor. În cazurile grave, poate fi necesară terapia hiperbarică, care presupune respirația oxigenului la presiune înaltă.

Pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon, specialiștii recomandă:

Instalarea și întreținerea corespunzătoare a aparatelor de încălzire

Asigurarea unei ventilații adecvate în încăperi

Evitarea utilizării aparatelor de încălzire în spații închise

Verificarea periodică a coșurilor de fum

Instalarea de detectoare de monoxid de carbon în locuințe

La o simplă căutare pe Google putem vedeam numeroase site-uri care vând astfel de dispozitive printre care Dedeman (prețurile variază între 49 și 438 de lei) și eMAG (36 și 979 de lei).

De asemenea, sunt si furnizori de energie care au diverse oferte pentru a avea un cămin liniștit. De exemplu, clienții de la un cunoscut furnizor din România pot alege un detector conectat la electrovană ce poate declanşa sistarea alimentării cu gaze naturale în incintă dacă depistează pierderi de gaz pentru 384 de lei, plata putând fi efectuată integral sau în 2,3 sau 6 rate.

Costurile pot fi și mai mari, astfel:

Detector dual gaz metan şi monoxid de carbon – 524,00 lei

Electrovană şi detector dual – 1.384 lei

Electrovană şi detector gaz metan – 1.242 lei

Electrovană şi detector monoxid de carbon – 1.242

Prețurile detectoarelor de gaz variază în funcție de model și funcționalități, dar și de furnizorul de la care îl achiziționezi.

După ce ai instalalat un detector este bine să știi că verificarea instalației de gaz și a centralei termice trebuie efectuată cel târziu o dată la doi ani, ori mai devreme.

Revizia instalației de gaz se efectuează, în mod obișnuit, o dată la cel mult zece ani, dar poate fi necesară și mai devreme — de exemplu, după o perioadă de neutilizare mai lungă de șase luni, în urma unor incidente care ar fi putut deteriora sistemul sau la solicitarea proprietarului.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunța în 2018 că montarea detectoarelor automate de naturale devine obligatorie.

”Începând cu data de 05.06.2018, obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze naturale este prevăzută la art. 129, alin. (1) și alin. (2) precum și art. 144 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, conform cărora: art. 129 alin. (1) “Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoși se prevăd, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafețe vitrate, definite conform art. 128 alin. (1) lit. e), cu suprafața minimă totală de: a) 0,03 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcțiilor din beton armat; b) 0,05 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcțiilor din zidărie;” art. 129 alin. (2) „Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.” art. 144 alin. (1) “În încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale acumulate, se prevăd detectoare automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.”, se arată în lege.

Pentru siguranța alimentării cu gaze naturale, normele prevăd instalarea detectoarelor automate de gaz, inclusiv pe casa scării, pentru a semnala eventualele scăpări. Electroventilul automat trebuie montat pe robineții principali de închidere, amplasați:

înaintea fiecărui contor

pe ramificațiile importante

la conductele care deservesc grupuri de arzătoare

la baza fiecărei coloane (sau, dacă nu e posibil, un singur

robinet pentru maximum 24 de puncte de consum)

Este interzisă instalarea electroventilului direct pe robinetul de la aparatele de uz casnic, precum aragazul.

În apartamentele prin care trec conducte de gaz, dar care nu folosesc gaze naturale, se impune montarea detectoarelor automate ce acționează electroventilele de siguranță.

De asemenea, în locuințele unde instalațiile au fost puse în funcțiune înainte de 2008, iar geamurile au fost înlocuite cu unele mai groase (peste 4 mm) sau de tip securizat/Thermopan, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze.