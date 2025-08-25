Tot mai mulți șoferi din România se confruntă cu problema filtrului de particule diesel (DPF), o piesă esențială pentru reducerea poluării, dar costisitoare atunci când se defectează. În loc să îl repare sau să îl înlocuiască, unii conducători auto aleg o soluție ilegală: eliminarea completă a filtrului. În 2025, autoritățile transmit un mesaj clar: anularea DPF este interzisă și atrage sancțiuni severe.

DPF (Diesel Particulate Filter) are rolul de a filtra gazele de eșapament și de a reține particulele nocive rezultate în urma arderii motorinei. Practic, această componentă reduce emisiile de monoxid de carbon, oxizi de azot și funingine, protejând atât mediul, cât și sănătatea publică.

Problemele apar atunci când filtrul se înfundă – de regulă din cauza unui stil de condus necorespunzător sau a carburantului de slabă calitate. În astfel de cazuri, martorul de bord se aprinde, motorul pierde din putere, iar evacuarea poate emite fum negru vizibil.

Când DPF nu mai funcționează corect, prima măsură recomandată este regenerarea – un proces automat sau asistat de computerul mașinii, prin care particulele sunt arse la temperaturi ridicate. Dacă acest proces eșuează, există opțiunea unei curățări chimice într-un service autorizat.

Dacă filtrul este deteriorat iremediabil, singura variantă legală rămâne înlocuirea lui cu o piesă omologată, prețul putând depăși însă 2.000 de euro, în funcție de model.

Deși unii mecanici propun „soluții ieftine” – precum montarea unei țevi în locul filtrului sau eliminarea fagurelui ceramic din interior – această practică este ilegală.

Potrivit legislației în vigoare, eliminarea filtrului de particule reprezintă o modificare structurală a sistemului de evacuare, ceea ce duce automat la pierdea omologării vehiculului.

Consecințele sunt serioase:

certificatul de înmatriculare este reținut pe loc dacă poliția descoperă că DPF a fost anulat;

șoferul riscă o amendă de peste 4.000 de lei;

service-urile care acceptă să facă astfel de modificări pot primi sancțiuni de până la 10.000 de lei.

În 2025, mesajul autorităților este ferm: anularea filtrului de particule nu este o opțiune. În schimb, șoferii au la dispoziție soluții legale de regenerare, curățare sau înlocuire, chiar dacă presupun costuri ridicate. Pe termen lung, respectarea regulilor nu înseamnă doar evitarea amenzilor, ci și protejarea sănătății și a mediului.