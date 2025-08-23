Autoritățile din Cluj-Napoca au început să aplice primele sancțiuni pentru fumatul în spațiile deschise interzise prin noua reglementare locală. Orașul a devenit, din august, primul din România unde este interzis fumatul în parcuri, baze sportive și stații de transport în comun, cu amenzi ce pot ajunge la 500 de lei.

Reprezentanții administrației locale justifică măsura prin protecția sănătății publice și reducerea poluării:

„Fumatul este un comportament nesănătos care poate influența negativ percepția tinerilor asupra unui stil de viață sănătos. Fumul de tutun poate fi extrem de neplăcut și deranjant pentru cetățeni, mai ales în spațiile deschise, dar aglomerate, precum stațiile de autobuz sau tramvai sau în parcuri și baze sportive unde cetățenii ies pentru recreere și activități fizice/sportive și unde aerul curat este esențial. Mucurile de țigară sunt un tip de deșeu foarte frecvent în locurile publice, iar în bazele sportive și parcuri pot reprezenta o problemă de curățenie”, arăta administrația locală din Cluj-Napoca, în referatul hotărârii de Consiliul Local.

Primăria a amenajat zone speciale pentru fumători și a instalat panouri informative în spațiile unde fumatul este interzis.

Modelul clujean a inspirat și alte orașe. La 19 august, Primăria municipiului Iași a lansat în dezbatere publică un proiect similar, care vizează și țigările electronice și produsele din tutun încălzit.

„Potrivit proiectului, fumatul va fi complet interzis în stațiile de transport public, parcurile de joacă pentru copii și bazele sportive. În zonele de agrement, precum parcurile și ștrandurile, fumatul va fi permis doar în spații special amenajate, care urmează să fie semnalizate corespunzător în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii”, au transmis reprezentanții Primăriei municipiului Iași.

Hotărârea ar urma să fie votată în Consiliul Local în următoarele săptămâni.

Noile reguli au generat un val de reacții, mai ales după ce au fost date primele amenzi.

„Parcul este un loc de relaxare și pentru adulți și nu e ca și cum ar fi puhoi de lume fix pe banca aleasă la întâmplare, unde îți aprinzi tu o țigară”, susține un localnic pe platforma online Reddit.

„Nu îmi convenea să alerg prin parc și să fiu nevoit să inhalez fumul de țigară care se simțea adesea. Același lucru se întâmplă și dacă vreau să iau o pizza pe terasă. De ce să înghit și fumul celorlalți?”, afirmă un alt clujean.

Nu lipsesc nici reacțiile ironice:

„Clujul respiră aer curat. Nu de la trafic, nu de la șantiere, nu de la termoficare pe cărbune… ci pentru că nu mai fumează Ghiță în stația de troleu. Deci, dacă plătești 700 de euro chirie pe o garsonieră cu mucegai, măcar ai garanția că atunci când ieși pe balcon nu-ți intră fum de țigară în cameră, ci doar praf de la șantier”, a scris un localnic pe pagina de Facebook a municipiului Cluj-Napoca.

În capitala Moldovei, discuțiile sunt la fel de aprinse.

„Dacă vă pasă cu adevărat de sănătatea copiilor, ar trebui să alocați bani și personal pentru curățarea și igienizarea parcurilor de joacă, nu doar în panouri cu Fumatul interzis”, a transmis un ieșean pe Facebook.

Un alt locuitor a atras atenția că unii angajați ai primăriei sunt ei înșiși fumători:

„La una dintre intrările în Primărie, dimineața se adună polițiști și funcționari la țigară, iar asta umple holul de fum. Cetățenii trebuie să facă slalom printre ei cu bucuria de a inhala emanațiile toxice din plămânii acestora.”

Pe de altă parte, există și susținători:

„De ce să fie obligați cei care nu fumează să înghită fumul de țigară în stația de autobuz sau în parcurile de copii? Sunt copii în stație la autobuz și persoane care nu fumează. Să fumeze acasă cei care doresc asta.”

Statisticile europene arată că în România sunt aproximativ cinci milioane de fumători. Mulți au început din adolescență.

„Când am început liceul, îi puteam număra pe degetele de la o mână pe colegii fumători. Când am terminat liceul, la fel îi puteam număra pe cei care mai rămăseseră nefumători”, povestește un tânăr.

Unii consideră că aplicarea interdicțiilor va fi aproape imposibilă:

„O țigară durează 3-5 minute. Ar trebui să existe permanent cineva în aceste spații care să vâneze fumătorii, ceea ce știm că nu este posibil. Apoi să nu uităm că încă există instituții publice în care se fumează în continuare, chiar și în birouri.”

Alții speră însă la o schimbare pe termen lung: