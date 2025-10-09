Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat o critică dură la adresa Comisiei Europene, acuzând-o că se concentrează pe subiecte care provoacă revoltă în rândul cetățenilor europeni, în loc să rezolve problemele reale ale Uniunii.

Reacția acestuia vine după publicarea proiectului „Strategiei pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030”, un document care, potrivit lui, conține propuneri „înfricoșătoare”, între care și posibilitatea ca minorii să își poată alege singuri genul.

Rareș Bogdan a afirmat că susține lupta împotriva discriminării, dar a criticat faptul că documentul a fost publicat doar în limba engleză, deși 53% dintre cetățenii Uniunii Europene nu o cunosc.

El a transmis că o strategie de o asemenea importanță ar trebui să fie accesibilă în toate limbile oficiale ale UE, pentru a asigura transparența și înțelegerea publică.

Eurodeputatul a adresat mai multe întrebări Comisiei, cerând lămuriri privind modul în care se vor evita abuzurile de interpretare în cazul în care finanțarea europeană va putea fi retrasă entităților acuzate de „incitare la discriminare”.

Totodată, a cerut explicații referitoare la propunerea care ar permite copiilor să își aleagă genul fără acordul părinților, medicilor sau psihologilor, întrebând dacă acești specialiști riscă sancțiuni în cazul în care nu sunt de acord cu decizia minorului.

În opinia lui Rareș Bogdan, Comisia ar trebui să se concentreze pe problemele urgente care îi afectează direct pe europeni — prețurile la energie și alimente, nesiguranța locurilor de muncă și accesul dificil la servicii medicale.

El a avertizat că ignorarea acestor subiecte și promovarea unor teme sensibile riscă să alimenteze ascensiunea extremismului în statele membre.