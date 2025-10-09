Rareș Bogdan acuză Comisia Europeană că „distruge eurosistemul din interior” prin inițiativa privind alegerea genului de către copii
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat o critică dură la adresa Comisiei Europene, acuzând-o că se concentrează pe subiecte care provoacă revoltă în rândul cetățenilor europeni, în loc să rezolve problemele reale ale Uniunii.
Reacția acestuia vine după publicarea proiectului „Strategiei pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030”, un document care, potrivit lui, conține propuneri „înfricoșătoare”, între care și posibilitatea ca minorii să își poată alege singuri genul.
Rareș Bogdan a afirmat că susține lupta împotriva discriminării, dar a criticat faptul că documentul a fost publicat doar în limba engleză, deși 53% dintre cetățenii Uniunii Europene nu o cunosc.
El a transmis că o strategie de o asemenea importanță ar trebui să fie accesibilă în toate limbile oficiale ale UE, pentru a asigura transparența și înțelegerea publică.
Întrebările adresate de liberal Comisiei Europene
Eurodeputatul a adresat mai multe întrebări Comisiei, cerând lămuriri privind modul în care se vor evita abuzurile de interpretare în cazul în care finanțarea europeană va putea fi retrasă entităților acuzate de „incitare la discriminare”.
Totodată, a cerut explicații referitoare la propunerea care ar permite copiilor să își aleagă genul fără acordul părinților, medicilor sau psihologilor, întrebând dacă acești specialiști riscă sancțiuni în cazul în care nu sunt de acord cu decizia minorului.
În opinia lui Rareș Bogdan, Comisia ar trebui să se concentreze pe problemele urgente care îi afectează direct pe europeni — prețurile la energie și alimente, nesiguranța locurilor de muncă și accesul dificil la servicii medicale.
El a avertizat că ignorarea acestor subiecte și promovarea unor teme sensibile riscă să alimenteze ascensiunea extremismului în statele membre.
Postarea integrală a europarlamentarului PNL
„CHIAR LE DAȚI COPIILOR DREPTUL SĂ ÎȘI ALEAGĂ GENUL ȘI AMENINȚAȚI CU SANCȚIUNI? (În atenția Comisiei Europene – interpelare)
Salut dorința de a combate discriminarea, dar Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ pentru perioada 2026-2030 a fost publicată pe site-ul dumneavoastră doar în limba engleză. 53% dintre cetățenii UE nu cunosc această limbă.
1 . Dacă propuneți excluderea de la finanțare UE pe motiv la incitare la discriminare, cum veți exclude evaluarea discreționară, pentru a evita abuzul de drept?
2 . Cum explicați propunerea ca minorii să-și poată alege genul? Dacă o fetiță de 10 ani vrea să devină băiat va putea cere asta autorităților chiar dacă părinții, psihologii, medicii ar dori să-i schimbe decizia? Riscă specialiștii ceva?
3 . Aveți un plan pentru combaterea discriminării și în privința subvențiilor inegale pentru agricultură în statele membre?
P.S. Este o propunere absolut înfricoșătoare. Și sunt atâtea probleme urgente care îi enervează pe cetățenii UE!! De la prețul la energie în prag de iarnă, prețul la alimente și medicamente, aproape dublu față de anul trecut, nesiguranța locului de muncă dacă lucrezi în industria auto (doar un exemplu), accesul la servicii medicale de înaltă performanță, lipsa siguranței că nu-ți dă cineva în cap ziua în amiaza mare, dronele care sunt doar o parte a războiului hibrid, ogorul de pe care nu mai poți să recoltezi în curând decât pătrunjel hrănit cu lapte de licurici.
A veni acum să-i enervezi și mai tare, și pe urmă să fii șocat de creșterea numărului extremiștilor e chiar halucinant. Plătește cineva pentru distrugerea eurosistemului din interior? Nu? Ar trebui!”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.