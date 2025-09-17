Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că poartă discuții cu oficialii Comisiei Europene pentru a obține o amânare de câteva luni a termenului de închidere a centralelor pe cărbune. România acceptase inițial să le închidă până la sfârșitul acestui an.

El a explicat că, de două luni, încearcă să convingă Bruxelles-ul că aceste centrale mai trebuie păstrate. În urmă cu cinci ani, România promisese să renunțe complet la minele și centralele pe cărbune până la finalul anului 2025. În schimb, trebuia să primească bani europeni pentru a construi centrale noi pe gaz.

Ivan a spus că România a primit miliarde de euro, dar proiectele pentru centralele pe gaz există doar pe hârtie. Din acest motiv, prețul energiei la noi este acum printre cele mai mari din Europa. El a adăugat că, la doar patru luni înainte de termenul în care ar trebui să se închidă centralele pe cărbune, caută o soluție ca acestea să nu fie scoase din funcțiune. Ministrul crede că, dacă vor fi închise, prețul energiei electrice va crește și mai mult.

„Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz, care ar trebui să înlocuiască centralele de cărbune, sunt în continuare pe hârtie. Din acest motiv, astăzi românii au aproape cel mai mare preţ al energiei electrice din Europa. Cu patru luni înainte de a scoate din uz, teoretic, aceste capacităţi de producţie a energiei electrice pe cărbune, am venit să găsesc o soluţie prin care să împiedic acest lucru.”

Ministrul a spus că, dacă s-ar închide acum centralele pe cărbune, mii de oameni din Oltenia și din Valea Jiului ar rămâne fără locuri de muncă. El a precizat că a adus argumente clare pentru a arăta cât de importante sunt aceste centrale pentru România și speră ca oficialii europeni să accepte amânarea termenului de închidere.

Ivan a mai spus că, în schimb, România trebuie să construiască noi centrale pe gaz, pentru a ține sub control prețurile și pentru a asigura energie suficientă în țară.