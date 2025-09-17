Raben Logistics Slovakia operează patru centre logistice moderne în Senec, Nové Mesto nad Váhom, Žilina și Košice, cu o suprafață totală de 25.000 m². Aceste depozite acoperă întreaga Slovacie, asigurând timpi de tranzit reduși și conectivitate eficientă între toate localitățile țării. Timpul de tranzit România – Slovacia, este de 72 de ore pentru mărfurile care sunt expediate prin intermediul soluției de rețea.

Fiecare locație este dotată cu facilități de cross-docking, manipulare rapidă și sisteme IT avansate, care permit trasabilitatea mărfurilor în timp real. Acest lucru transformă soluția de transport marfă Slovacia într-un avantaj competitiv pentru companiile care vor să-și optimizeze lanțul logistic.

Raben România oferă servicii adaptate fiecărui tip de expediere: transport de grupaj, livrări parțiale sau FTL. Aceste ultime 2 servicii sunt dedicate expedițiilor mari, care depășesc 8 europaleți per destinatar, fiind soluția ideală pentru companiile ce au nevoie de transport direct și rapid. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina FTL – camioane complete .

Depozitele Raben din Slovacia nu funcționează izolat, ci sunt conectate la o rețea europeană extinsă, care leagă România de piețe-cheie precum Germania, Austria, Polonia și Cehia.

Astfel, soluțiile de transport marfă Slovacia oferite de Raben nu reprezintă doar o rută punctuală, ci un pod logistic între Europa Centrală și restul continentului.

Experiența acumulată în logistică, infrastructura de depozitare de 25.000 m² și tehnologiile de monitorizare digitală fac din Raben partenerul potrivit pentru companiile care pun accent pe siguranță, eficiență și transparență.

Fie că este vorba despre transport de grupaj sau de soluții FTL, Raben oferă flexibilitatea și stabilitatea necesare pentru a susține expansiunea afacerilor pe piața europeană.

Raben Group este un furnizor olandez de logistică care oferă servicii complete de transport vamal, inclusiv logistică contractuală, transport rutier, Fresh Logistics, transport FTL și intermodal, transport maritim și aerian. Cu aproape 95 de ani de experiență, Raben construiește relații pe termen lung cu clienții, oferind logistică „cu față umană” pentru întreprinderi de toate dimensiunile, ghidată de principiile parteneriatului, încrederii și corectitudinii.

Grupul operează peste 170 de sucursale în 17 țări europene, gestionând aproximativ 2.000.000 m² de capacitate de depozitare și expediind 11.000 de camioane zilnic. În 2024, Raben a înregistrat o cifră de afaceri de 2,2 miliarde EUR. Provenind dintr-o mică afacere de familie olandeză, Raben menține valori care au un impact pozitiv asupra implicării angajaților și a relațiilor cu clienții. Cei 12.200 de angajați ai Raben, cunoscuți sub numele de „Oameni cu DRIVE”, se disting prin spiritul antreprenorial, energia și urmărirea constantă a excelenței. Grupul se angajează să dezvolte durabil prin organizare responsabilă, protecția mediului și impact social.

Mai multe informații disponibile la: https://romania.raben-group.com/.