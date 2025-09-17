Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus că Ministerul Dezvoltării a propus reducerea a 13.000 de posturi din administrație. Primarul a atras atenția că, dacă nu se face mai întâi o analiză detaliată și nu există o schemă minimă de personal, multe primării, mai ales cele din comune, ar putea să nu mai funcționeze. Vasilescu a explicat că propunerea a venit de la ministrul Cseke și că urmează ca fiecare unitate administrativ-teritorială să fie analizată separat.

Ea a precizat că săptămâna trecută, după ședința de coaliție, a prezentat faptul că reducerea posturilor fără o analiză clară ar putea face ca multe primării să nu poată să funcționeze. Ea a explicat că, de exemplu, într-o primărie de comună trebuie să existe cel puțin 10 posturi ca totul să meargă: unul pentru contabil, unul pentru jurist sau secretar, altul pentru registrul agricol, altul pentru urbanism ș.a.m.d.

De asemenea, Vasilescu a arătat că nicio primărie nu este la fel ca alta din cauza legislației. Ea a dat exemple: în sectorul 6, cei care fac curățenie sunt în schema de personal, în sectorul 3 cei care se ocupă de spațiile verzi sunt în schema primăriei, iar în toate primăriile există și cluburile sportive în schema de funcționare. Ea a spus că este nevoie ca Ministerul Dezvoltării să facă o grilă clară de salarizare și să stabilească exact cum se pot face reducerile, mai ales pentru primăriile care nu își pot acoperi cheltuielile de personal.

Vasilescu a mai explicat că primăriile din comune apropiate de marile orașe se confruntă cu problema că funcționarii pleacă la orașe mai mari dacă li se oferă salarii mai bune. Ea a subliniat că aceste situații trebuie analizate foarte atent înainte de a reduce posturi.

„Este un calcul pe care l-a propus domnul ministru Cseke, bănuiesc că ştiu foarte bine cifrele, urmează să facem şi noi calculele noastre pe fiecare unitate administrative teritorială în parte. Noi am făcut o prezentare, săptămâna trecută, imediat după şedinţa de coaliţie, în care am spus că, dacă nu se face în baza unei analize foarte clare, a unor scheme de personal minime aprobate, ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona. Şi mă refer aici la primăriile de comune, unde, dacă nu au în schemă minim 10 posturi, aşa cum am făcut noi estimarea, nu vor mai putea să funcţioneze, pentru că fiecare funcţionar se ocupă de altceva. Unul este contabilul şef, altul este juristul sau secretarul, altul se ocupă de registrul agricol, altul de urbanism şi aşa mai departe. Deci, ca o primărie să fie funcţională, trebuie să existe această schemă minimă de personal. La sectorul 6, domnul Ciucu are măturătorii băgaţi în schema de personal, la sectorul 3 domnul Negoiţă îi are pe cei care se ocupă de spaţiile verzi, în schema de funcţionare, toti avem, până la urmă, cluburile sportive în schema de funcţionare a primăriei. Deci, până la urmă, de unde facem aceste reduceri? Asta am spus şi eu în şedinţa tehnică de astăzi, că ar trebui făcută, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure, de exemplu, cheltuielile de personal, o grilă foarte clară de salarizare. Aici cei de la comune au o problemă, în sensul că în localităţile care sunt aproape de marile oraşe au avut situaţii în care, dacă nu ofereau o anumită sumă de bani, automat funcţionarii le plecau către marile oraşe. Sunt probleme care trebuie foarte, foarte bine analizate”, a spus edilul Craiovei.

Premierul Ilie Bolojan nu a venit la întâlnirea cu primarii de la Guvern, convocați chiar de el. Cei din sală, care îl așteptau, nu au fost anunțați că nu va veni, ci doar că are „alt angajament”. În ziua respectivă, Bolojan, care este și președintele PNL, a participat la ședința partidului de la Parlament și nu a mai ajuns la întâlnirea de la Palatul Victoria, care a durat aproximativ două ore.

Astfel, la discuțiile despre reforma administrației publice locale, din partea Guvernului au participat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, și vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna. Concluziile au fost prezentate de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (citește mai sus).

Potrivit informațiilor transmise de Guvern, unul dintre subiectele discutate a fost situația posturilor din administrația locală, în contextul reducerii cheltuielilor și creșterii eficienței, a transmis Guvernul miercuri seară. Pe baza datelor primite de la primării și consilii locale, a fost făcută o situație care arată numărul total de posturi aprobate, câte sunt ocupate și câte sunt vacante. Analiza arată și câte posturi sunt în diferite servicii, cum ar fi evidența persoanelor, poliția locală, asistența socială sau gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

S-a discutat și despre îmbunătățirea schemei de personal din primării și autorități locale, astfel încât numărul de angajați să fie corelat cu numărul locuitorilor și să crească eficiența serviciilor. De asemenea, au analizat posibilitatea reorganizării structurilor interne ale instituțiilor publice – direcții și servicii – pentru a lucra mai eficient.

Un alt subiect a fost continuarea investițiilor din fonduri naționale și europene. Reprezentanții Guvernului au spus că proiectele finanțate prin PNRR vor fi prioritizate și că se va asigura transparență și predictibilitate pentru investițiile din Programul Anghel Saligny.