Prețul unui sistem fotovoltaic este influențat de mai mulți factori, fiecare având un impact semnificativ asupra costului final al instalației. Printre cei mai importanți se numără puterea sistemului, calitatea panourilor fotovoltaice și tipul invertorului.

Puterea unui sistem, măsurată în kilowați (kW), determină cantitatea de energie produsă: pentru o locuință obișnuită, un sistem de 3-5 kW este suficient pentru acoperirea consumului mediu, în timp ce locuințele mai mari sau utilizatorii care își doresc independență energetică completă pot necesita sisteme de peste 7-10 kW.

În cele mai multe cazuri, panourile fotovoltaice au o durată de viață de aproximativ 25-30 de ani.

Calitatea panourilor influențează de asemenea costul: modelele monocristaline, mai eficiente, sunt mai scumpe, dar ocupă mai puțin spațiu și au o durată de viață mai lungă, în timp ce panourile policristaline sunt mai accesibile, dar cu un randament ușor mai scăzut. Invertorul, care transformă curentul continuu în curent alternativ, poate varia ca preț în funcție de tehnologie și eficiență: modelele de tip string sunt mai accesibile, iar invertoarele optimizate sau hibride, care permit conectarea bateriilor pentru stocarea energiei, sunt mai costisitoare.

Dimensiunea și puterea sistemului trebuie alese în funcție de consumul energetic al locuinței, suprafața disponibilă și obiectivele utilizatorului. Un sistem supradimensionat generează costuri inutile, iar unul subdimensionat nu acoperă consumul casei. Este recomandată o analiză detaliată a consumului anual și consultarea unui specialist pentru alegerea configurației optime. De asemenea, trebuie luat în calcul consumul viitor, precum instalarea unui sistem de încălzire electrică sau achiziția unei mașini electrice, pentru a evita costuri suplimentare.

Un alt factor care influențează semnificativ investiția este accesarea subvențiilor. În România, programul Casa Verde Fotovoltaice a venit cu finanțări de până la 30.000 de lei, ceea ce a redus considerabil costul inițial. Fără subvenții, un sistem de 3-5 kW poate costa între 20.000 și 35.000 de lei, iar recuperarea investiției depinde exclusiv de economiile realizate la factura de energie.

Mai detaliat, un sistem fotovoltaic pentru o casă de 100-150 metri pătrați, orientată spre sud și cu un acoperiș înclinat între 25º și 30º, costă, fără baterie, între 22.500 și 27.500 de lei (în cazul unui consum estimat de circa 300-500 kWh).

Numărul de panouri necesare depinde de doi factori principali: cantitatea de energie pe care o poate produce un panou și consumul lunar de energie electrică.

O instalație normală de 3 kW produce aproximativ 1.000 kWh într-o zonă însorită și pe un acoperiș orientat spre sud, fără obstacole, dar doar circa 750 kWh într-o regiune cu mai puțin soare sau cu diferite obstacole în calea panourilor.

Un invertor solar de 8 kW poate costa între 2.500 și 3.000 de lei dacă e „off-grid” sau între 10.000 și 12.500 de lei dacă e „on-grid” trifazat. Scheletul de montaj pentru panouri costă aproximativ 500 de lei, ecranul de monitorizare 500-1.000 de lei, panoul de protecție pentru DC și AC 1.000-1.500 de lei, iar manopera și alte materiale, 5.000-7.500 de lei.

Prețul unei baterii cu o capacitate de 10 kWh pornește de la aproximativ 5.000 de lei, însă cine optează pentru baterie de calitate poate plăti fără probleme peste 9.000-10.000 de lei.

Pentru cine are nevoie de un sistem fotovoltaic mult mai puternic, de 35 kW, prețul final orientativ va fi de 112.500 – 162.500 de lei. Prețul include atât materialele (panouri, suporturi, invertor, cabluri etc.), cât și manopera (instalare). Sistemul fotovoltaic poate fi montat pe acoperiș sau pe sol.

Perioada de amortizare variază în funcție de dimensiunea sistemului, consumul casei, prețul energiei și subvențiile accesate. De exemplu, un sistem de 5 kW fără subvenții, costând 25.000 de lei, poate fi amortizat în 5-7 ani, cu economii lunare de 400-500 de lei.

Dacă același sistem a fost achiziționat prin Casa Verde Fotovoltaice, costul suportat de proprietar scade la aproximativ 5.000 de lei, iar perioada de amortizare poate fi redusă chiar și la un an.

În plus, cei care devin prosumatori pot injecta surplusul de energie în rețea, reducând și mai mult timpul de recuperare și transformând sistemul într-o sursă suplimentară de venit.

Instalarea unui sistem fotovoltaic aduce avantaje majore pentru proprietarii de locuințe și afaceri, primul și cel mai evident fiind reducerea semnificativă a facturii la energie. Un sistem dimensionat corect poate acoperi între 50% și 100% din consumul lunar, generând economii importante pe termen lung.

Pe lângă economii, sistemele fotovoltaice oferă independență energetică. Proprietarii pot produce și folosi propria energie, reducând dependența de furnizorii tradiționali și impactul fluctuațiilor de preț. În plus, în cazul unor pene de curent sau întreruperi ale rețelei, utilizarea unui sistem de stocare prin baterii permite continuarea alimentării cu electricitate fără întreruperi.

Soluțiile hibride, care combină panourile fotovoltaice cu baterii de stocare, permit utilizarea energiei chiar și în perioadele cu mai puțină lumină solară, asigurând autonomie completă și stabilitate pe termen lung.

Un alt element esențial pentru maximizarea beneficiilor este autoconsumul, adică utilizarea directă a energiei produse de panouri fără a o injecta în rețeaua națională. Cu cât consumi mai mult din energia generată în timp real, cu atât factura scade și economiile lunare cresc. Deoarece sistemele fotovoltaice produc cea mai mare cantitate de energie în timpul zilei, este recomandat să sincronizezi funcționarea electrocasnicelor mari — mașina de spălat, mașina de spălat vase sau aerul condiționat — cu orele de producție maximă.

Prezența unui sistem de stocare a energiei prin baterii contribuie semnificativ la creșterea autoconsumului. Bateriile permit acumularea surplusului de energie pe timpul zilei și utilizarea lui pe timpul nopții sau în zilele cu soare mai redus. Deși implică un cost suplimentar, investiția se traduce prin creșterea independenței energetice și prin optimizarea economiilor lunare.

Primul pas constă în alegerea unui loc potrivit pentru instalare. Panourile solare pot fi amplasate fie la nivelul solului, dacă beneficiarul dispune de spațiu suficient, fie direct pe acoperișul clădirii, în cazul în care terenul este limitat. Este important ca zona aleasă să fie bine expusă la soare, iar panourile să fie orientate, pe cât posibil, spre Sud sau Est, pentru a beneficia de maximum de lumină pe parcursul zilei.

Al doilea pas este instalarea monturii. În România, panourile solare sunt expuse pe tot parcursul anului la intemperii precum ploi, vânt, zăpadă sau furtuni. De aceea, montura trebuie să fie solidă, să asigure imobilizarea sistemului și să prevină eventualele infiltrații de apă pe acoperiș sau în interiorul clădirii.

Următorul pas presupune fixarea șinelor mobile și a suportului metalic. Pe acoperișuri, panourile trebuie montate la o înălțime de minimum 6 centimetri față de acoperiș, iar pentru fixarea lor se folosește un adeziv puternic, care să le mențină stabil pe întreaga durată de funcționare.

Ultimul pas în montajul panourilor solare este calcularea unghiului de înclinare. Pentru a capta cât mai multă lumină, panourile trebuie orientate corespunzător latitudinii locației și sezonului în care se află. În acest sens, se poate folosi și un solar tracker, un dispozitiv care ajustează automat poziția panourilor în funcție de traiectoria soarelui, maximizând astfel producția de energie pe parcursul zilei.