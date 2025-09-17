Guvernul României urmează să discute joi, 18 septembrie, aprobarea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de 500 de milioane de euro, destinat susținerii proiectului Autostrada A1 – Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene.

Potrivit agendei ședinței de Guvern din 18 septembrie, Executivul intenționa să aprobe negocierea și semnarea contractului, acordând totodată împuternicirea de semnare ministrului Finanțelor, au transmis surse oficiale.

Tot în cadrul ședinței de mâine, se vor dezbate două memorandumuri referitoare la autorizarea continuării contractelor și procedurilor de achiziție ce intră sub incidența OUG nr. 41/2025, pentru gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primul memorandum viza proiecte aflate în responsabilitatea Ministerului Finanțelor, în cadrul Componentei 8 – Reforma fiscală și reforma pensiilor, și Componentei 6 – Energie – Reforma 3 – Bugetarea verde, iar al doilea se referia la contractele aflate în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Componentei 7 – Transformare digitală, Investiția 8 privind cartea de identitate electronică și semnătura digitală.

În paralel, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat miercuri că prioritățile autorităților județene vizează asigurarea conectivității municipiului Iași la autostrada A8 și că ritmul implementării proiectelor trebuie accelerat.

El a menționat că a avut o întâlnire la sediul CNAIR cu secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, și cu directorul CNAIR, Cristian Pistol, pentru a discuta stadiul proiectelor de infrastructură.

Alexe a precizat că municipiul Iași trebuie să beneficieze de finanțare prin programul SAFE, care ar facilita realizarea conexiunilor atât pe partea vestică, prin Centura Cicoarei – Dacia – Uricani, cât și pe partea estică, prin breteaua de legătură A8 – Aeroportul Internațional Iași – Spitalul Regional de Urgență – Bulevardul C.A. Rosetti.

Președintele Consiliului Județean a transmis autorităților centrale că este esențial să se accelereze implementarea acestor proiecte, subliniind că dezvoltarea Moldovei nu mai poate fi amânată și că autoritățile locale urmăresc cu prioritate ca proiectele de infrastructură să devină realitate în cel mai scurt timp posibil.