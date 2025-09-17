Finanțare de 500 de milioane de euro pentru A1 din partea BEI. Guvernul ar putea aproba mâine contractul
Guvernul României urmează să discute joi, 18 septembrie, aprobarea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de 500 de milioane de euro, destinat susținerii proiectului Autostrada A1 – Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene.
Potrivit agendei ședinței de Guvern din 18 septembrie, Executivul intenționa să aprobe negocierea și semnarea contractului, acordând totodată împuternicirea de semnare ministrului Finanțelor, au transmis surse oficiale.
Tot în cadrul ședinței de mâine, se vor dezbate două memorandumuri referitoare la autorizarea continuării contractelor și procedurilor de achiziție ce intră sub incidența OUG nr. 41/2025, pentru gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primul memorandum viza proiecte aflate în responsabilitatea Ministerului Finanțelor, în cadrul Componentei 8 – Reforma fiscală și reforma pensiilor, și Componentei 6 – Energie – Reforma 3 – Bugetarea verde, iar al doilea se referia la contractele aflate în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Componentei 7 – Transformare digitală, Investiția 8 privind cartea de identitate electronică și semnătura digitală.
Autostrada A8, vitală pentru Moldova
În paralel, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat miercuri că prioritățile autorităților județene vizează asigurarea conectivității municipiului Iași la autostrada A8 și că ritmul implementării proiectelor trebuie accelerat.
El a menționat că a avut o întâlnire la sediul CNAIR cu secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, și cu directorul CNAIR, Cristian Pistol, pentru a discuta stadiul proiectelor de infrastructură.
Alexe a precizat că municipiul Iași trebuie să beneficieze de finanțare prin programul SAFE, care ar facilita realizarea conexiunilor atât pe partea vestică, prin Centura Cicoarei – Dacia – Uricani, cât și pe partea estică, prin breteaua de legătură A8 – Aeroportul Internațional Iași – Spitalul Regional de Urgență – Bulevardul C.A. Rosetti.
Președintele Consiliului Județean a transmis autorităților centrale că este esențial să se accelereze implementarea acestor proiecte, subliniind că dezvoltarea Moldovei nu mai poate fi amânată și că autoritățile locale urmăresc cu prioritate ca proiectele de infrastructură să devină realitate în cel mai scurt timp posibil.
„Așa cum anunțam zilele trecute, am avut o întâlnire cu ministrul secretar de stat Irinel Ionel Scriosteanu, directorul Cristian Pistol, deputatul Alexandru Muraru, vicepreședintele Marius Sorin DANGĂ și colegi din executiv la sediul CNAIR – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR S.A.
Obiectivul nostru prioritar este să ne asigurăm că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iași cu autostrada A8 vor deveni realitate.
Acum că avem varianta finanțării prin programul SAFE, trebuie să valorificăm acest context în folosul comunității noastre. Municipiul Iași trebuie să aibă asigurată conexiunea cu A8 atât pe partea vestică, prin 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐂𝐢𝐜𝐨𝐚𝐫𝐞𝐢 – 𝐃𝐚𝐜𝐢𝐚 – 𝐔𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐢, cât și pe partea estică, prin 𝐛𝐫𝐞𝐭𝐞𝐚𝐮𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚̆𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐀𝟖 – 𝐀𝐞𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐈𝐚𝐬̦𝐢 – 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆ – 𝐁𝐮𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫𝐝𝐮𝐥 𝐂𝐀 𝐑𝐨𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢.
Suntem obligați să accelerăm ritmul de implementare a proiectelor, iar acesta este și mesajul pe care îl transmitem de fiecare dată autorităților centrale, pentru că dezvoltarea Moldovei nu mai poate aștepta”, a scris Costel Alexe pe pagina sa de Facebook.