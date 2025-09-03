Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a anunțat că utilajul TBM (Tunnel Boring Machine) destinat tunelului Poiana a intrat în teste la producător. Potrivit acestuia, TBM-ul urmează să fie demontat și transportat spre România, cu livrare estimată în portul Constanța în luna octombrie 2025.

Scrioșteanu a precizat că urmează apoi transporturi agabaritice spre șantierul lotului 3 Cornetu – Tigveni. Autoritățile estimează că forajul propriu-zis ar putea începe în martie 2026.

„Aproximativ în luna martie a anului viitor preconizăm începerea forajului la tunel”, anunță Ionel Scrioșteanu.

Tunelul Poiana va avea 1,78 kilometri lungime și este cel mai lung tunel de pe întreaga autostradă Sibiu – Pitești. Va fi construit cu două utilaje TBM, marcând o premieră pentru România, care până acum a folosit preponderent metoda austriacă NATM (New Austrian Tunneling Method).

CNAIR a explicat anterior că metoda TBM presupune excavare mecanică de înaltă eficiență, cu risc minim pentru siguranța lucrărilor și cu viteze superioare de execuție, mai ales în zonele montane dificile.

Contractul pentru Lotul 3 Cornetu – Tigveni (37 km) a fost semnat în august 2022 cu asocierea Webuild (Italia) – Tancrad (România). Proiectarea trebuia finalizată în 12 luni, dar acest termen a fost depășit. Ordinul de începere a proiectării a fost emis în februarie 2023, iar prima autorizație de construire a venit abia în decembrie 2024.

La acest moment, stadiul fizic al lucrărilor este de doar 6,34%, în timp ce stadiul financiar este de 9,12%.

Potrivit CNAIR, în șantier sunt mobilizați 700 de muncitori și 160 de utilaje, iar lucrările la portalurile tunelului Poiana sunt în desfășurare. Constructorii au operațional două fabrici de grinzi prefabricate – la Cepari și Racovița – unde producția a început în iunie și iulie 2025. Până acum s-au realizat 44 de grinzi dintr-un total necesar de 1.400.

Pe acest lot se vor mai construi două noduri rutiere și 55 de structuri (poduri, viaducte și pasaje). Valoarea contractului este de 5,32 miliarde lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport (PT).

Deși termenul contractual indică noiembrie 2027 ca dată de finalizare, autoritățile au precizat că termenul de 45 de luni pentru execuție se calculează de la data autorizației de construire, ceea ce împinge finalizarea efectivă în anul 2028.

Irinel Ionel Scrioșteanu a declarat că Guvernul intenționează să inaugureze Lotul 3 în data de 1 decembrie 2028, cu ocazia celebrării a 110 ani de la Marea Unire.