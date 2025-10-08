Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat astăzi, 8 octombrie 2025, un contract de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), destinate construcției Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești. Aceasta reprezintă prima tranșă pentru proiectul major de infrastructură rutieră care va traversa Munții Carpați.

Autostrada Sibiu–Pitești, cu o lungime totală de 122 km, este împărțită în cinci secțiuni: Sibiu – Boița, Boița – Cornetu, Cornetu – Tigveni, Tigveni – Curtea de Argeș și Curtea de Argeș – Pitești. Proiectul face parte din rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-T) și din Master Planul General de Transport al României.

Autostrada va asigura un coridor modern între vestul țării și Marea Neagră, contribuind la dezvoltarea economică și socială a comunităților locale și facilitând transportul de mărfuri și persoane în condiții sigure și moderne. Ministrul Finanțelor a subliniat că semnarea contractului demonstrează angajamentul Guvernului pentru sprijinirea dezvoltării regionale și crearea unei baze solide pentru creșterea competitivității României.

Alexandru Nazare a explicat că Autostrada Sibiu–Pitești reprezintă o prioritate strategică națională și un proiect de importanță europeană, capabil să stimuleze investițiile și să genereze locuri de muncă. De asemenea, acesta a menționat că beneficiile proiectului se vor resimți direct în economie și în viața cetățenilor.

„Semnarea acestui contract reprezintă un o nouă dovadă a angajamentului nostru pentru sprijinirea dezvoltării regionale și crearea unei baze solide pentru creșterea competitivității României. Autostrada Sibiu–Pitești este o prioritate strategică la nivel național și un proiect de importanță europeană, care va stimula investițiile și va genera noi locuri de muncă. Beneficiile se vor resimți direct în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin drumuri mai sigure și conexiuni mai rapide. Parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții, bazat pe o colaborare de lungă durată, ne oferă condiții de finanțare avantajoase și sprijinul necesar pentru a finaliza acest obiectiv major”, a transmis Alexandru Nazare, potrivit Ministerului de Finanțe.

Valoarea totală estimată a proiectului se ridică la aproximativ 5,5 miliarde de euro, finanțarea provenind din mai multe surse, inclusiv fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027 (aproximativ 1,83 miliarde euro), bugetul de stat și împrumuturi de la BEI. Potrivit estimărilor băncii, valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, ajunge la 6,716 miliarde euro.

Vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, a precizat că investiția reprezintă un efort dedicat oamenilor, siguranței și oportunităților, contribuind la realizarea unor călătorii mai rapide, mai sigure și mai accesibile.

„Aceasta este o investiție în oameni, siguranță și oportunități. Contribuim la realizarea unor călătorii mai rapide, mai sigure și mai accesibile pentru persoane și mărfuri. Proiectul va stimula competitivitatea și va conecta comunitățile, demonstrând că coeziunea europeană înseamnă prosperitate durabilă și incluziune socială”, a declarat oficialul BEI.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii coordonează întreg procesul de implementare, realizat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Proiectul a început în martie 2020 și este estimat a fi finalizat până în trimestrul IV al anului 2028.

Cheltuielile echivalente sumelor împrumutului vor fi incluse în bugetul Ministerului Transporturilor și al CNAIR, iar Ministerul Finanțelor va efectua tragerile din împrumut conform contractului.

Condițiile financiare prevăd ca împrumutul să fie tras în termen de trei ani de la semnarea contractului, în maximum zece tranșe de cel puțin 50 milioane euro fiecare. Rambursarea poate fi realizată în mai multe rate, pe o perioadă de până la 27 de ani, sau într-o singură tranșă, în maximum 16 ani.

Oficialii BEI aflați în vizită în România au discutat cu autoritățile române despre prioritățile de finanțare pentru investiții sustenabile și creștere economică, fiind luată deja în calcul continuarea finanțării printr-un al doilea contract de 500 milioane euro în prima jumătate a anului 2026.

