Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a revizuit în creștere estimările privind expansiunea comerțului global pentru anul 2025, dar a avertizat că perspectivele pentru 2026 s-au deteriorat semnificativ.

Potrivit raportului „Global Trade Outlook and Statistics”, publicat marți, OMC estimează că volumul comerțului mondial va crește cu 2,4% în 2025, depășind clar prognoza anterioară de 0,9% din raportul din august. În schimb, pentru 2026, organizația a redus estimarea de la 1,8% la doar 0,5%.

OMC a explicat că se așteaptă ca ritmul comerțului mondial să încetinească în 2026, pe măsură ce economia globală se răcește, iar efectele majorărilor tarifare se vor resimți pe parcursul unui an întreg.

Organizația a mai atras atenția că noile taxe vamale impuse de președintele american Donald Trump, introduse în aprilie, au devenit un obstacol major pentru comerțul internațional. Chiar și state aliate ale SUA, precum Regatul Unit, continuă să fie afectate de un tarif de bază de 10% pe exporturile către piața americană.

Datele OMC indică o creștere de 4,9% a volumelor comerciale globale în prima jumătate a anului 2025, susținută de importurile accelerate în SUA înaintea aplicării tarifelor mai ridicate, de condițiile macroeconomice favorabile și de cererea în expansiune pentru bunuri legate de inteligența artificială, cum ar fi semiconductori, servere și echipamente de telecomunicații.

Raportul arată că cheltuielile pentru tehnologia AI au generat aproape jumătate din creșterea comerțului global în prima jumătate a anului, valoarea acestora majorându-se cu 20% față de perioada similară a anului trecut.

Asia a fost principalul motor al acestei evoluții, reprezentând aproape două treimi din creșterea comerțului global legat de AI, în timp ce SUA au contribuit cu aproximativ o cincime. Potrivit raportului, creșterea comerțului s-a extins pe întregul lanț valoric digital, de la siliciul brut și gazele speciale până la dispozitivele care alimentează platformele cloud și aplicațiile AI.

Pe de altă parte, OMC a avertizat că extinderea măsurilor restrictive și incertitudinea politicilor comerciale reprezintă un risc major pentru evoluțiile viitoare. În scenariul pozitiv, menținerea ritmului de creștere în comerțul cu bunuri și servicii legate de inteligența artificială ar putea oferi un impuls pe termen mediu. Exporturile de servicii sunt așteptate să încetinească de la 6,8% în 2024 la 4,6% în 2025 și 4,4% în 2026, deși acestea nu sunt afectate direct de tarife.

Directorul general al OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a afirmat că reziliența comerțului în 2025 se datorează, în mare măsură, stabilității oferite de sistemul comercial multilateral bazat pe reguli, subliniind însă că nu este momentul pentru complacere.