Până la 14,2 milioane de oameni din Marea Britanie ar putea primi aproximativ 800 de euro fiecare, din cauza unui scandal legat de acordarea greșită a creditelor auto, potrivit Autorității pentru Conduită Financiară (FCA). FCA spune că aproape jumătate dintre toate creditele auto acordate între aprilie 2007 și noiembrie 2024 ar putea fi eligibile pentru despăgubiri.

Cei care pot primi bani înapoi sunt clienții care au avut un credit aranjat printr-un broker (intermediar), iar acest broker a primit un comision de la firma care a dat creditul, fără să spună clar acest lucru clientului. Astfel, băncile și firmele de credit au încălcat legea, pentru că nu i-au informat corect pe oameni despre comisioanele ascunse. Din cauza asta, mulți clienți nu au putut obține oferte mai bune și au plătit mai mult decât trebuia.

FCA vrea acum să facă un program național de despăgubire, ca toată lumea să poată primi banii mai repede, fără procese lungi sau plângeri la alte instituții.

Costul total al programului este estimat la 8,2 miliarde de euro, bani care vor fi plătiți de zeci de firme de credit implicate. Suma este mai mică decât estimarea inițială, care ajungea la 18 miliarde de euro. Calculul se bazează pe ideea că aproximativ 85% dintre persoanele care au dreptul la compensație vor face cerere pentru a primi banii.

Cei care cred că au fost afectați sunt sfătuiți să contacteze firma de la care au luat creditul. Ei au un an la dispoziție pentru a face o cerere. Plățile vor începe în 2026, dar data exactă nu a fost încă stabilită. FCA spune că va acționa cât de repede se poate, iar cei care au depus deja o plângere nu trebuie să mai facă nimic.

Până acum, autoritatea a primit plângeri pentru aproximativ 4 milioane de contracte.

FCA a mai spus că nu este nevoie de avocați sau firme speciale pentru a depune cererea — programul va fi simplu și ușor de folosit pentru toată lumea. Totuși, o firmă nu va fi obligată să plătească despăgubiri dacă poate dovedi că clientul nu ar fi putut obține un credit mai bun în altă parte.

Deocamdată, FCA nu știe exact câte persoane vor primi bani, pentru că o singură persoană ar fi putut avea mai multe credite în cei 17 ani analizați.

Chiar dacă multe firme de credit vor trebui să plătească despăgubirile, FCA spune că piața creditelor auto va continua să funcționeze bine, mai ales că sectorul a crescut constant în ultimii ani. Autoritatea speră că, prin aplicarea rapidă a programului, oamenii își vor recăpăta încrederea în sistemul financiar.

Totuși, pe termen scurt, FCA recunoaște că dobânzile ar putea crește puțin, iar numărul de credite disponibile ar putea scădea.

FCA a explicat că aceste efecte vor fi minore, iar fără acest program, rezolvarea plângerilor ar fi costat câteva miliarde în plus și ar fi durat mulți ani.