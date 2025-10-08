Opera Națională București prezintă pe 8 și 9 octombrie, ora 18:30, două reprezentații ale operei Procesul lui Eichmann de Gil Shohat, un libret (în două acte si 66 de scene) bazat pe piesa omonimă de teatru a dramaturgului israelian Motti Lerner.

Regia poartă semnătura lui Erwin Şimşensohn, scenografia lui Dragoș Buhagiar, conducerea muzicală îi aparține lui Daniel Jinga, cu participarea Orchestrei și a Corului Operei Naționale București. Inițiatorul și susținătorul realizării operei „Procesul lui Eichmann” în România este doamna Tova Ben-Nun Cherbis, președinte și fondator al Fundației Magna Cum Laude-Reut și al Complexului Educațional Laude-Reut.

Opera redă în cheie lirică un episod definitoriu pentru conștiința umanității, procesul din 1961 al locotenentului nazist Adolf Eichmann, artizanul Soluției Finale. Evadarea acestuia după război și capturarea lui de către serviciile israeliene, urmată de judecarea sa publică, au marcat un moment crucial de reafirmare a justiției și demnității umane.

Bilete pe tickets.operanb.ro și la Casa de Bilete a Operei

Inițiatorul și susținătorul realizării operei „Procesul lui Eichmann” în România este doamna Tova Ben-Nun Cherbis, președinte și fondator al Fundației Magna Cum Laude-Reut și al Complexului Educațional Laude-Reut.

Dirijor: Daniel Jinga

Distribuție:

Adolf Eichmann – Alexandru Constantin/ Marian Râlea

Gideon Hausner – Iustinian Zetea / Emilian Oprea

Gabriel Bach – Andrei Cocîrlea/ Alexandru Nagy

Sara Fried – Ada Navrot

Hans Globke – Leonard Bernad / Alexandru Papadopol

Anna Vogel – Raluca Aprodu

Dr. Robert Servatius – Adrian Mărcan / George Remeș

Avocat Liesel Grude – Sorana Negrea / Ioana Anton

Moshe Landau – Dan Indricău

Vera Eichmann – Mihaela Ișpan / Natalie Ester

Erna Peretz – Florentina Soare

Rivka Ioselevska/ Esther Goldstein – Oana Andra

Yehuda Bakon – Damian Vlad

Yechiel Dinnur – Adrian Dumitru

George Wallers – Liviu Indricău

Aviva Fleishman – Adelina Cociobanu

Mama – Madeleine Pascu / Veronica Anușca

Fiica – Mădălina Barbu

Soldat – Andrei Lazăr

Dr. Mengele – Ion Dimieru

Soră – Monica Luca

Sergent – David Miron

Prizoniera 1 – Daniela Cârstea

Prizoniera 2 – Adina Secobeanu

Prizoniera 3 – Georgiana Dumitru

Prizoniera 4 – Mădălina Barbu

Judecători – Iulian Bica și Florian Ioniță

Opera Procesul lui Eichmann este, înainte de toate, un proiect de educație istorică și de conștientizare socială, explică Opera Națională București. O funcție esențială pe care toate marile instituții de cultură ale lumii și-o asumă, cu atât mai mult în perioade marcate de turbulențe morale și politice, precum cea actuală.

Opera Națională București este fidelă acestei misiuni fundamentale – aceea de a sluji cele mai înalte valori morale și politice ale omenirii (libertatea, viața trăită cu demnitate, spiritul democratic, capacitatea omului de a-și căuta fericirea și de a-și alege nestingherit destinul într-o societate lipsită de orice formă de discriminare) – și încearcă prin diferite proiecte artistice să se asigure de buna receptare a acestora în rândul publicului românesc.

O mare parte a dramei se desfășoară în sala de judecată, prezentând confruntări între acuzare, apărare și inculpat. Mărturiile cutremurătoare dezvăluie politicile naziste împotriva evreilor, inclusiv ghetoizarea și execuțiile în masă din lagărele morții și gropile de exterminare comune.

Acest remarcabil proiect cultural își propune să păstreze vie memoria trecutului și să inspire generațiile viitoare în spiritul empatiei, toleranței și responsabilității sociale. Este o lecție de istorie esențială, pe care trebuie să o învățăm pentru a asigura o evoluție sănătoasă a întregii societăți.