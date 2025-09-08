Gala Stele ale Operei Românești, care a avut loc pe 4 septembrie, i-a adus pe scenă pe soprana Anita Hartig, tenorul Ștefan Pop și baritonul Ștefan Ignat, împreună cu Orchestra Operei, condusă de Daniel Jinga. Programul a reunit partituri de Puccini, Verdi, Enescu, Brediceanu, dar și o primă audiție internațională – Fandacsia de Dan Dediu.

Reacția publicului nipon a fost entuziastă, aplauzele prelungite și cererea de bis confirmând interesul pentru repertoriul propus. Mulți spectatori au rămas la final pentru autografe și fotografii cu artiștii.

Un vizitator japonez a mărturisit: „Nu știam foarte multe despre muzica românească. Interpretarea orchestrei și a soliștilor mi-a arătat o expresivitate pe care nu o voi uita. Am simțit o legătură foarte directă cu ceea ce cântau.”

O altă spectatoare niponă: „Vocea sopranei Anita Hartig m-a emoționat până la lacrimi. Mi-a plăcut tot concertul, mi s-a părut plin de energie și de culoare.”

Prezența Operei Naționale la Osaka a continuat cu trei recitaluri camerale susținute de instrumentiști din orchestră la Pavilionul României, pe 5, 6 și 7 septembrie. Serile au adus lucrări din repertoriul românesc și internațional, atrăgând vizitatori curioși să descopere mai mult din cultura României.

Directorul general al ONB, Daniel Jinga, a subliniat că astfel de evenimente dau României ”șansa de a-și arăta talentul muzical în fața unui public global”.

La rândul său, comisarul general al României pentru Expo 2025, Ferdinand Nagy, a precizat că ”recitalurile și concertul au consolidat poziția Pavilionului României printre cele mai vizitate spații culturale ale expoziției”.

Participarea Operei Naționale București la Expo 2025 Osaka demonstrează că, dincolo de diplomatie și economie, cultura rămâne unul dintre cele mai puternice argumente prin care România se prezintă lumii. Participarea României la Expo 2025 Osaka a fost coordonată de Ministerul Afacerilor Externe.

Organizator: Ministerul Afacerilor Externe, Pavilionul României la Expo 2025 Osaka

Co-organizator : Opera Națională București

Parteneri culturali: The Culture Club, Pro Contemporania.

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Evenimentul Zilei, Capital, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust.