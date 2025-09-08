Partidul Social Democrat (PSD) vrea să aducă amendamente prevederilor din Pachetul 1 de măsuri fiscale.

„În acest context critic, statul român nu își poate permite să transmită semnale descurajatoare pentru femeile care decid să devină mame. Dimpotrivă, este nevoie de politici fiscale și sociale clare, prin care mamele să fie sprijinite să aducă pe lume și să crească copii, fără teama că acest gest fundamental pentru viitorul României se va transforma într-o povară financiară.

Menținerea scutirii de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere copil este una dintre aceste măsuri”, au explicat social-democrații în expunerea de motive depusă în Parlament.

Respingerea amendamentele propuse pentru Pachetul 1 de măsuri fiscale în coaliția de guvernare a ridicat problema plecării PSD de la guvernarea țării. Este vorba despre „măsuri compensatorii”, care, crede Grindeanu, vor avea parte de sprijinul tuturor partidelor politice de la Putere.

„Fiind un partid de stânga într-o coaliție de dreapta (…) am susținut aceste lucruri în coaliție pentru a fi corectate. Nefiind acceptate, noi înțelegem să nu renunțăm și să facem proiecte reparatorii pentru unele excese din Pachetul 1”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, la prezentarea proiectelor de lege.

Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor, crede că este o abordare echitabilă şi corectă să se lărgească baza de impozitare pe toţi românii, care până acum erau scutiţi de plata CASS. Întrebat câte persoane sunt în această situaţie, Câciu a precizat că, în prezent, „sunt în jur de 70.000 de persoane”.