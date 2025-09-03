Declarațiile lui Sorin Grindeanu au fost făcute miercuri, în interviul acordat lui Ionuț Cristache, și vin pe fondul tensiunilor vizibile din coaliția de guvernare, în contextul unor decizii controversate luate în Parlament. Liderul interimar al PSD a arătat că partidul a discutat în mai multe rânduri varianta retragerii, dar a ales să rămână în coaliție pentru a putea influența direcția deciziilor. Totodată, Grindeanu a avertizat asupra riscului ca instrumente excepționale, precum angajarea răspunderii, să devină regulă, subliniind că stabilitatea depinde de un dialog real între parteneri.

Sorin Grindeanu a explicat că au existat momente recente în care PSD a fost tentat să părăsească guvernarea. Nemulțumirea a pornit de la respingerea unor amendamente considerate importante pentru anumite categorii sociale.

„Am avut câteva momente în aceste zile în care am avut aceste porniri (să intre PSD-ul în opoziție n.r.). Dezamăgirea cea mai mare vă spun sincer că am avut-o când nu au fost acceptate acele amendamente legate de veterani, de călugări, de mămici. Era un efort mic! Nici nu mi-a trecut prin cap că nu va fi acceptat așa ceva”, a declarat Grindeanu.

El a subliniat că supărarea a fost reală, dar partidul a preferat să rămână parte a guvernării pentru a putea promova proiecte considerate esențiale. Printre acestea a menționat investițiile pentru localitățile mici, programele Anghel Saligny și PNRR. Grindeanu a punctat că din opoziție aceste obiective ar fi fost imposibil de realizat.

„Am fost extrem de supărat dar nu fug niciodată (…) Am dat exemple și faptul că am fost în interior, am pus niște principii legate de investiții, de micile localități, de Anghel Saligny, de PNRR. Sunt lucruri pe care dacă am fi fost în afara arcului guvernamental, nu am fi putut să le mai rezolvăm. De aceea trăgând linie, decizia de a rămâne la guvernare este bună. Nu decizia luată de Grindeanu, ci decizia luată de peste 5000 de colegi.”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat cum notează activitatea actualului executiv, Sorin Grindeanu a făcut o distincție între intenții și implementare. El a apreciat că, deși planurile au fost ambițioase, modul de aplicare lasă de dorit.

„La bune intenții nota 10, la aplicarea acestor bune intenții aș zice între 7 ș 8, dar cu tendință de scădere”, a spus Grindeanu în emisiunea moderată de Ionuț Cristache.

Liderul social-democrat a insistat că lipsa de coerență în implementarea măsurilor riscă să afecteze credibilitatea guvernării. Potrivit acestuia, coaliția trebuie să corecteze rapid aceste deficiențe pentru a-și păstra susținerea publică. Totodată, Grindeanu a arătat că o guvernare eficientă presupune respectarea angajamentelor luate față de cetățeni.

În cadrul discuției, Sorin Grindeanu a abordat și subiectul asumării răspunderii de către Guvern. Acesta a transmis un mesaj direct premierului Ilie Bolojan, considerând că procedura ar trebui utilizată doar în situații speciale.

„În problema cu magistrații, ținând cont de propunerile premierului, suntem parte a acestui demers, fiind o asumare a Guvernului. Am fi fost de acord să mărim perioada de tranziție de la 10 la 15 ani. Vedem ce se întâmplă la CCR”, a explicat Grindeanu.

El a subliniat că intrarea în coaliție a fost motivată de dorința de a asigura o majoritate stabilă, nu de strategii conjuncturale. În opinia sa, recurgerea frecventă la asumarea răspunderii riscă să diminueze rolul Parlamentului.

„Angajarea răspunderii ar trebui să fie o excepție. Am și spus la primul pachet, la dezbaterea moțiunii, că aș îndemna Guvernul să folosească asta ca excepție. Are argumente și premierul, cele legate de parcursul mai scurt pentru adoptare. Eram pe presiune de la UE pentru măsurile fiscale.”, a punctat liderul PSD.

Acesta a adăugat că pentru proiectele ce vizează administrația publică ar fi preferabilă dezbaterea parlamentară. Totuși, PSD este dispus să accepte această procedură dacă partenerii de coaliție vor insista.

În aceeași emisiune, Sorin Grindeanu a atras atenția asupra tensiunilor din interiorul coaliției. El a afirmat că succesul guvernării depinde în mod direct de funcționarea dialogului între parteneri.

„E adevărat că suntem principalul partid din Parlament, dar suntem într-o coaliție deloc simplă. Unii dintre noi trebuie să învețe această artă a dialogului. Nu sunt persoane care să dețină adevărul absolut și nu e nimeni Mesia coborât printre noi. Toți trebuie să învățăm că, într-o coaliție de patru partide plus un grup minoritar, dialogul trebuie să fie principala condiție”, a precizat Grindeanu.

El a comentat și stilul de conducere al premierului Ilie Bolojan, considerând că acesta se află într-un proces de adaptare.

„Și dânsul învață să lucreze în coaliție. Probabil experiența dânsului la Bihor sau Oradea, unde a avut majorități simple doar din PNL, a fost mai simplă acolo. Aici e mai complicat. Cu toții trebuie să învățăm”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat despre discuțiile privind o eventuală demisie a premierului, Grindeanu a confirmat că subiectul a existat, dar a respins această variantă.

„Da, s-a vorbit. Noi, PSD, nu funcționăm după ultimatumuri. Nimeni nu e de neînlocuit, dar nu ar fi bine. Dl. Bolojan ar trebui să continue ca premier, are un mandat de dus la capăt. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem și o să le facem”, a declarat acesta.

În plan economic, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD pregătește un nou set de măsuri. El a criticat discursurile alarmiste din spațiul public, acuzând că acestea au afectat consumul și investițiile.

„Există nuanțe de abordare între membrii coaliției de guvernare. De exemplu, noi, PSD, considerăm necesar să venim cu un Pachet 3 de relansare economică (…) Vedem cu toții că tot acest discurs public, de multe ori cu tente apocaliptice, a avut efecte în economie: a scăzut consumul, pare să existe o reducere a investițiilor străine în România și asta poate avea ca și cauză chiar și aceste discursuri cu tentă alarmistă”, a explicat Grindeanu.

Potrivit acestuia, noul pachet nu va presupune cheltuieli suplimentare pentru buget, ci va fi orientat către sprijinirea mediului de afaceri.

„Proiectul nu se bazează pe un efort bugetar. Sunt chestiuni care pot fi implementate: politici pentru start-up-uri, acordarea unor credite fiscale și alte măsuri pe care le voi prezenta săptămâna viitoare, alături de colegii mei”, a precizat Grindeanu.

El a mai menționat că la realizarea proiectului contribuie o echipă formată din Mihai Tudose, Radu Oprea, Florin Jianu și Adrian Câciu. Liderul PSD a subliniat că responsabilitatea guvernării trebuie asumată de toți actorii politici din coaliție.