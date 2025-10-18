Aproape 170 de angajați ai fabricii Bosch din Jucu, județul Cluj, vor rămâne fără loc de muncă începând cu 1 decembrie 2025. Vorbim despre mai mult de 5% din personalul total al uzinei. Decizia, care vine chiar înaintea sărbătorilor de iarnă, face parte dintr-un amplu proces de restructurare la nivelul companiei germane.

Conform datelor furnizate de reprezentanții Bosch, măsura afectează în special poziții de conducere intermediară, precum șefi de schimb, șefi de linie și tehnicieni.

Fabrica din Cluj, parte a diviziei Mobility Electronics, are în prezent aproximativ 3.300 de angajați și produce unități electronice de control utilizate în sistemele de asistență la condus, în tehnologiile pentru siguranța traficului și în soluțiile care sporesc confortul și experiența de condus.

Conducerea Bosch a anunțat că toți angajații afectați au fost informați din timp, iar compania va acorda pachete compensatorii, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, scrie site-ul Ziar de Cluj.

De asemenea, li se oferă posibilitatea de a se reloca în alte departamente din cadrul fabricii sau în alte unități ale grupului, din țară sau din străinătate.

Reprezentanții companiei au transmis că restructurarea va fi implementată treptat, până la finalul lunii decembrie 2025, iar scopul este de a face procesul „cât mai acceptabil din punct de vedere social”.

Ei au mai precizat că decizia a fost comunicată transparent, după consultarea reprezentanților salariaților, și că Bosch își menține angajamentul față de standardele de comunicare deschisă și responsabilitate socială.

„Fabrica Bosch din Cluj, care face parte din divizia Mobility Electronics, planifică o ajustare a 170 de poziții până la sfârșitul lunii decembrie 2025. Bosch se angajează la o comunicare transparentă și deschisă. Prin urmare, am implicat reprezentanții angajaților noștri din timp și ne-am informat mai întâi angajații noștri despre această decizie. Scopul nostru este de a face restructurările cât mai acceptabile din punct de vedere social, implementând măsuri, inclusiv pachete compensatorii, conform contractului colectiv de muncă în vigoare. În Cluj, Bosch are în prezent aproximativ 3300 de angajați la unitatea sa de producție. Fabrica a fost înființată în 2013 și produce unități electronice de control pentru asistența la condus, siguranța traficului și confort, precum și pentru îmbunătățirea experienței de condus. Angajații afectați beneficiază de măsuri de sprijin: pachete compensatorii conforme contractului colectiv de muncă și posibilitatea relocării în alte departamente sau unități ale grupului. Scopul nostru este de a face restructurările cât mai acceptabile din punct de vedere social”, a fost mesajul transmis de oficialii companiei.

Decizia are un impact semnificativ asupra comunității locale din Jucu, unde fabrica Bosch este unul dintre cei mai mari angajatori privați.

Directorul general al grupului, Stefan Hartung, avertizase recent, în cadrul Salonului Auto de la München, că presiunile competitive vor continua și în 2026, din cauza barierelor comerciale și a reducerii marjelor de profit.

Pe fondul acestor provocări, Bosch a confirmat că va elimina până în anul 2030 aproximativ 13.000 de locuri de muncă la nivel global, în cadrul unei ample reorganizări strategice.