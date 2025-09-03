Pentru lucrătorii din Nepal, India, Sri Lanka sau Bangladesh, un loc de muncă în România este justificat de diferențele salariale mari. Ei lucrează în special în construcții, agricultură, producție și HoReCa, iar salariile de aici sunt de câteva ori mai mari decât cele din țările lor natale.

În ciuda faptului că partea financiară este extrem de atractivă, experiența poate fi adeseori marcată de probleme legate de recrutare, condiții de trai și chiar adaptare.

România a deschis granițele pentru muncitori din Asia de Sud pentru a compensa lipsa de personal provocată de emigrarea masivă a românilor către Vestul Europei. Peste 120.000 de lucrători non-europeni activează astăzi în România, majoritatea din Nepal, Sri Lanka, India și Bangladesh.

Ei sunt recrutați prin agenții private și lucrează în construcții, agricultură, producție, hoteluri sau restaurante.

Diferențele salariale sunt decisive: în timp ce în țările lor câștigurile lunare abia depășesc câteva sute de dolari, în România salariul minim depășește 800 de euro brut, ceea ce înseamnă de patru sau cinci ori mai mult pentru un nepalez obișnuit.

În Nepal, salariul mediu lunar net este în jur de 213 dolari. În India, un angajat cu contract permanent câștigă aproximativ 230 de dolari pe lună în mediul urban, iar în zonele rurale venitul unui muncitor ocazional poate scădea sub 100 de dolari.

În Sri Lanka, salariul mediu este de circa 180 de dolari, iar în Bangladesh, lucrătorii din plantațiile de ceai primesc mai puțin de 2 dolari pe zi. Prin comparație, România oferă venituri care depășesc de câteva ori nivelul din aceste țări.

Legea prevede că străinii angajați în România trebuie plătiți cu salariul minim brut, adică peste 800 de euro. În practică însă, situația diferă.

Un livrator nepalez poate primi 550 de euro, dar câștigul depinde de numărul de comenzi. Alți muncitori susțin că, după ce li se rețin bani pentru cazare sau comisioanele agențiilor, rămân cu mai puțin de 400 de euro.

În sectoarele unde se fac ore suplimentare, precum fabricile sau construcțiile, veniturile pot ajunge și la 900–1.000 de euro net.

Mulți muncitori asiatici se angajează în construcții, unde salariile variază între 515 și 1.000 de euro net, în funcție de calificare și experiență. Alții lucrează în agricultură sau în industria alimentară, unde cultivă, recoltează sau ambalează produse pentru 515–800 de euro lunar.

În fabrici și unități de producție, salariile se ridică la 600–900 de euro, mai ales cu ore suplimentare. În HoReCa, câștigurile se situează între 515 și 700 de euro net, dar ospătarii și bucătarii pot completa venitul cu bacșișuri.

Pentru mulți nepalezi sau srilankezi, România înseamnă șansa de a câștiga suficient cât să trimită bani acasă și să își sprijine familia. Totuși, experiența lor nu este lipsită de greutăți.

Agențiile de recrutare percep taxe ridicate, iar unii ajung să muncească în alte domenii decât cele promise. Condițiile de cazare sunt uneori precare, iar deducerile pentru chirie și alte cheltuieli reduc venitul real. În plus, barierele lingvistice și lipsa de integrare îi fac vulnerabili în fața exploatării.