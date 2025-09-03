Situația bugetară a României se degradează de la o lună la alta, în lipsa reformelor promise. Chiar dacă statul încasează mai mult din taxe și unele cheltuieli au fost temperate, deficitul bugetar continuă să se adâncească.

Economistul Adrian Negrescu atrage atenția că deficitul bugetar după primele șapte luni este cu 5 miliarde de lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, atingând 7,6 miliarde de lei, echivalentul a 4% din PIB.

„În loc să strângem cureaua într-un an dificil, cheltuielile statului au crescut cu 11,1%”, subliniază acesta.

Pentru a susține salariile, pensiile și investițiile până la sfârșitul anului, România trebuie să mai atragă aproximativ 20 de miliarde de euro de pe piețele externe. O misiune complicată și costisitoare, în condițiile în care dobânzile au crescut puternic.

În acest context, vizita recentă a experților FMI la București ridică întrebarea dacă România nu se pregătește de un nou acord cu instituția financiară internațională.

Un eventual acord ar putea aduce României 20–30 de miliarde de euro la dobânzi mai mici decât cele de pe piață. Însă, așa cum subliniază Negrescu, prețul politic și social ar fi uriaș. FMI nu oferă bani fără condiții:

majorarea TVA-ului la 24% încă din 2026, sau chiar din ultimele luni ale acestui an, dacă situația se agravează;

măsuri de austeritate: înghețarea cheltuielilor, reducerea drastică a subvențiilor și a programelor sociale;

tăieri salariale în sectorul bugetar, nu doar prin eliminarea posturilor vacante, ci și prin reducerea efectivă a veniturilor angajaților;

blocarea investițiilor publice care nu aduc randament imediat.

„Dacă nu ne facem singuri reformele, riscăm să fim obligați să le facem sub presiunea FMI, cu consecințe mult mai dureroase pentru populație”, avertizează analistul economic.

Atât autoritățile, cât și FMI așteaptă să vadă rezultatele noilor măsuri fiscale aplicate din august. În funcție de impactul acestora, o evaluare va fi făcută în octombrie–noiembrie, iar un acord oficial ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Până atunci, avertismentul rămâne valabil: fără reforme reale, România se îndreaptă spre o criză bugetară de proporții, cu măsuri de austeritate mai dure decât cele experimentate în urmă cu un deceniu.