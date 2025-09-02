Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va lansa linia de finanțare DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați, conform anunțului făcut de directorul agenției, Adrian Chesnoiu. Inițial, se preconizase lansarea acestei linii de finanțare în luna octombrie, însă calendarul a fost ajustat pentru începutul lunii decembrie.

Fiecare fermă va putea beneficia de sprijin financiar de 200.000 euro, sumă destinată consolidării și dezvoltării exploatațiilor. Linia DR-12 completează sprijinul acordat tinerilor care au accesat anterior Sub-măsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul PNDR 2015-2022. Beneficiarii trebuie să aibă maximum 45 de ani sau să fi fost instalați ca fermieri de cel mult 5 ani, înregistrați la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Sprijinul financiar va fi de 65% din valoarea totală a proiectului, asigurând astfel o contribuție semnificativă pentru consolidarea exploatațiilor. Adrian Chesnoiu a precizat că până la sfârșitul anului 2025 vor mai fi lansate alte patru linii de finanțare. Două dintre acestea – DR-16 și DR-23 – vor viza investiții în procesare și în sectorul legumelor și cartofilor, iar celelalte două – DR-14 și DR-12 – sunt destinate fermierilor mai mici, cu sume de 50.000 de euro și respectiv 200.000 de euro.

Ghidurile pentru primele două linii de finanțare sunt aproape finalizate, iar celelalte urmează să fie publicate pe site-ul AFIR. Lansarea liniilor de finanțare este rezultatul colaborării dintre AFIR și Ministerul Agriculturii, reprezentat de Florin Barbu, și urmărește sprijinirea directă a tinerilor fermieri în dezvoltarea exploatațiilor agricole și creșterea sustenabilității sectorului agricol.

„Linii de finanțare pe viitor nu mai avem foarte multe. După cum am stabilit ieri cu domnul ministru (n.red. ministrul Agriculturii Florin Barbu) vom lansa spre sfârșitul anului, respectiv pe 1 noiembrie și 1 decembrie, încă patru linii de finanțare. Două dintre ele – DR-16 și DR-23 – vizează investiții în procesare și zona de legume și cartof. Iar pentru fermierii mai mici, DR-14 și DR-12, 50.000 de euro, respectiv 200.000 de euro, undeva în 1 decembrie o să lansăm liniile de finanțare. Ghidurile sunt aproape finalizate la primele două investiții despre care am vorbit, celelalte două urmează să fie finalizate și publicate pe site-ul nostru”, a declarat Adrian Chesnoiu, conform AgroIntel.

Prin această măsură, tinerii fermieri primesc un impuls semnificativ pentru a-și consolida activitatea, pentru a investi în tehnologii și infrastructură și pentru a-și asigura competitivitatea pe termen lung.

Sprijinul de 200.000 euro per fermă reprezintă o oportunitate strategică pentru tinerii din agricultură, oferindu-le resursele necesare pentru a-și dezvolta proiectele și pentru a contribui la modernizarea agriculturii românești.