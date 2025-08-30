Directorul AFIR, Adrian Chesnoiu, a spus că din 1 decembrie fermierii vor putea primi fonduri europene de 50.000 de euro pentru fiecare fermă mică. El a explicat că agenția urmează un calendar făcut împreună cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și că până la sfârșitul anului vor fi lansate patru programe de finanțare.

Chesnoiu a precizat că programul DR-14, destinat fermelor mici, va începe pe 1 decembrie, iar ghidul pentru acest program va fi finalizat și publicat pe site-ul AFIR. Tot atunci va fi lansat și programul DR-12, pentru tinerii fermieri care sunt deja șefi de fermă.

El a mai spus că nu vor mai fi foarte multe linii de finanțare noi, dar până la sfârșitul anului, mai exact pe 1 noiembrie și 1 decembrie, vor apărea patru programe. Două dintre ele (DR-16 și DR-23) sunt pentru investiții în procesare și pentru sectorul de legume și cartofi, iar celelalte două (DR-14 și DR-12) sunt pentru fermierii mai mici – sprijinul fiind de 50.000 de euro, respectiv 200.000 de euro. Chesnoiu a adăugat că ghidurile pentru primele două programe sunt aproape gata, iar cele pentru ultimele două urmează să fie finalizate și puse pe site.

„Linii de finanțare pe viitor nu mai avem foarte multe. După cum am stabilit ieri cu domnul ministru (ministrul Agriculturii Florin Barbu n.r) vom lansa spre sfârșitul anului, respectiv pe 1 noiembrie și 1 decembrie, încă patru linii de finanțare. Două dintre ele – DR-16 și DR-23 – vizează investiții în procesare și zona de legume și cartof. Iar pentru fermierii mai mici, DR-14 și DR-12, 50.000 de euro, respectiv 200.000 de euro, undeva în 1 decembrie o să lansăm liniile de finanțare. Ghidurile sunt aproape finalizate la primele două investiții despre care am vorbit, celelalte două urmează să fie finalizate și publicate pe site-ul nostru”, a spus acesta la Olt TV.

Programul DR-14 oferă până la 50.000 de euro pentru fermele mici ca să se modernizeze. Banii pot fi folosiți pentru digitalizare, folosirea energiei verzi și metode de lucru prietenoase cu mediul. Sprijinul acoperă cel mult 85% din costuri.

DR‑14 – Investiții în ferme mici (fosta submăsură 6.3):

Cine poate aplica?

Ferme mici, cu dimensiune economică între 2.000 și 11.999 SO.

Forme de organizare eligibile: PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA.

Finanțare:

Maxim 50.000 euro per fermă.

Finanțare nerambursabilă: până la 85%.

Contribuție proprie: minim 15%.

Buget total al sesiunii: 108.000.000 euro.

Investiții eligibile:

Construirea sau modernizarea clădirilor agricole.

Amenajarea facilităților pentru gestionarea gunoiului de grajd.

Unități de depozitare, condiționare și procesare.

Mașini și echipamente agricole noi.

Acces la utilități în fermă.

Soluții digitale pentru gestionarea resurselor și agricultura de precizie.

Echipamente de irigații și stocare a apei (componentă secundară).

Echipamente pentru energie regenerabilă (doar pentru consum propriu).

Obținerea de fertilizanți organici din deșeuri vegetale sau animale (doar pentru consum propriu).

Extinderea sau modernizarea unităților de depozitare, procesare sau condiționare.

Investiții necorporale eligibile:

Achiziția de know‑how, patente și licențe pentru proiect.

Achiziția de software necesar implementării proiectului.

Condiții de eligibilitate: