Pensionarii, obligați să plătească bani în plus? Persoanele de peste 60 de ani ar putea rămâne fără aceste beneficii. Analiștii pun la îndoială banii cheltuiți pe ajutoarele de călătorie în Londra pentru britanicii cu vârsta peste 60 de ani.

Aceștia sunt criticați, deoarece noile cifre sugerează că 84 de milioane de lire sterline din veniturile capitalei Regatului Unit au fost pierdute din cauza ajutoarelor pentru aceste categorii, informează birminghammail.co.uk.

În cursul anului financiar 2023-2024, cifrele publicate de Transport for London (TfL) arată o creștere substanțială, de 20%, de la cele 71 de milioane de lire sterline în anul precedent și de la 51 de milioane de lire sterline în 2023.

Liz Emerson, directorul executiv al Fundației Intergeneraționale, care examinează echitatea între grupele de vârstă, a declarat: „Din motive de echitate intergenerațională, primarul Londrei trebuie să oprească această taxă de călătorie gratuită pentru cei care au vârsta de pensionare de stat.” „De ce ar trebui tinerii, care se confruntă cu dificultăți și cu costuri de trai fără precedent să continue să subvenționeze acest lucru gratuit?”, a întrebat ea.

Dennis Reed de la Silver Voices, o organizație care reprezintă cetățenii în vârstă, a declarat că transportul gratuit pentru persoanele în vârstă „se amortizează cu prisosință prin îmbunătățirea sănătății mintale și fizice”.

El a subliniat și alte beneficii suplimentare: „Acest lucru permite activități precum îngrijirea neremunerată a nepoților, astfel încât părinții să poată lucra, precum și muncă voluntară, în valoare de miliarde. pentru societate.” Purtătorul de cuvânt al TfL a comentat: „Atât primarul, cât și TfL se angajează să facă transportul public din Londra cât mai accesibil, convenabil și la prețuri accesibile. Revizuim în mod constant gama noastră de ajutoare, pentru a ne asigura că acestea continuă să fie în beneficiul londonezilor, rămânând în același timp accesibile”.

În același timp, pensia de stat „Triple Lock” a crescut plățile săptămânale, noua pensie de stat crescând cu 4,1%, până la 11.973 de lire sterline pe an, din luna aprilie.

Deși pensia a crescut din luna aprilie cu 203,85 lire sterline, autoritățile recunosc că această sumă nu poate fi considerată drept o sursă de venit. De pensia de stat beneficiază persoanele care au contribuit la asigurările sociale de stat, în timp ce pensia ocupațională este achitată facultativ de către angajator.

În Anglia există și „pensia Stakeholder”, care poate fi furnizată de o bancă sau de o altă companie financiară, în schimbul unei taxe.

Ca parte a schemei guvernamentale privind pensia, cei cu vârsta de peste 40 de ani ar trebui să-și evalueze în mod regulat situația financiară și planurile de pensionare.

Pentru a beneficia de pensia de stat întreagă trebuie să fi achitat contribuțiile la asigurările sociale timp de 30 de ani. În prezent, această contribuție este de 203,85 lire sterline pe săptămână, dar aceasta depinde de contribuțiile NI (National Insurance contributions).