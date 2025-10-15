Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, fostul ministru al Justiției, Ana Birchall a spus că, ani la rând, s-a întrebat de ce Anca Alexandrescu pare să o urască fără motiv și că nu a găsit nicio explicație.

Ea a menționat că i-ar fi plăcut ca, între femeile din spațiul public, să existe măcar un minim respect și decență profesională. Ea a făcut distincția între jurnalism și manipulare, subliniind că diferența esențială este responsabilitatea, iar pentru unii acest concept este doar un cuvânt complicat.

”Ani la rând, m-am întrebat de ce doamna Anca Alexandrescu pare să mă urască fără încetare. Nu am găsit nicio explicație rațională. Mi-ar fi plăcut, ca cel puțin, între femei care activează în spațiul public, să existe măcar un minim respect și decență profesională. Dar, se pare, pentru unii adevărul și demnitatea sunt doar opționale. Anca Alexandrescu pare să creadă că adevărul e opțional și că decența e un moft. Diferența dintre jurnalism și manipulare?

Una simplă: responsabilitatea. Dar, evident, pentru unii, e doar un cuvânt complicat”, spune aceasta.

Birchall a amintit că, de-a lungul timpului, s-au răspândit minciuni despre ea și că, atunci când adevărul a ieșit la iveală — inclusiv prin confirmarea declarațiilor sale de către Departamentul de Justiție al SUA în contextul unei tentative de asasinat politic — Alexandrescu nu a prezentat punctul său de vedere și nu i-a oferit dreptul la replică echivalent cu timpul în care a denigrat-o.

În schimb, ea a menținut scenariile proprii, indiferent de realitate.

”De-a lungul timpului, s-au aruncat în spațiul public minciuni despre mine. Când adevărul a ieșit la iveală, când s-a dovedit falsul care a stat la tentativa de asasinat politic iar declarațiile mele au fost confirmate chiar de Departamentul de Justiție SUA, dna Alexndrescu a tăcut laș, nu a prezentat punctul meu de vedere dar nici nu mi-a oferit dreptul la replică prin acordarea unui număr de minute egal cu cel în care m-a denigrat cu minciuni și fake news dovedit— un gest firesc pentru orice jurnalist responsabil. În schimb, s-a preferat menținerea scenariilor proprii, indiferent de realitate! Am încercat să înțeleg de ce atâta insistență, atâta ură, atâta nevoie de a inventa. Între timp am înțeles: nu poți cere echilibru acolo unde domnește frustrarea, invidia și lipsa de responsabilitate”, continuă aceasta.

Ea a explicat că, inițial, a încercat să înțeleagă motivul urii și al inventării de povești, dar a realizat că nu poți cere echilibru acolo unde domnesc frustrarea, invidia și lipsa de responsabilitate.

Ana Birchall a spus că o iartă, subliniind că fiecare oferă lumii ceea ce are în sine — unii ură, alții demnitate. În legătură cu Anca Alexandrescu, a spus că, dacă tot o transformă în subiect principal în „filmele” pe care și le regizează singură, îi dorește măcar succes la rating.

În final, Birchall a afirmat că ea a ales să construiască, nu să comenteze, că are fapte, în timp ce Anca Alexandrescu are fabulații, și că demnitatea sa rămâne reală, în contrast cu scenariile celuilalt.

Ea crede că adevărul și responsabilitatea vorbesc de la sine, chiar dacă unii refuză să le recunoască, și i-a cerut Ancăi Alexandrescu să-i acorde dreptul integral la replică, subliniind că, dacă minciunile vor continua, va fi nevoită să-i „pună oglinda în față”.

Ana Birchall a observat că Alexandrescu invocă acum frecvent pe Viorica Dăncilă, deși anterior îi introducea intenționat greșeli în discursuri pentru a o pune în situații incomode.

Ea a amintit că în 2018, în timp ce se afla în avion spre Polonia, Dăncilă i-a cerut să ierte derapajele, lucru pe care l-a acceptat, în contextul în care Alexandrescu continua să bârfească și să blocheze știrile despre activitatea ei, deși avea rezultate notabile ca vicepremier.