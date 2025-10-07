Dan Andronic a explicat că a consultat documentele apărute pe o platformă americană unde cetățenii sau contractorii guvernamentali din SUA sunt obligați să declare toate contactele pe care le au cu persoane străine. Jurnalistul a subliniat că acest tip de transparență este impus mai ales celor care colaborează cu instituții federale, cum ar fi CIA.

„Am văzut și eu documentele publicate pe FARA. Este un site în care, ca american, ești obligat să anunți toate contactele pe care le ai cu un cetățean străin, mai ales dacă ești contractor al unei instituții de stat, cum este CIA”, a precizat Andronic.

El a remarcat că, din perspectiva sa, situația pare clară și gravă.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt destul de simple: este trădare, trădare, trădare”, a spus acesta.

Andronic a precizat că este „foarte curios” să vadă cum vor reacționa autoritățile române, întrucât ar fi „primul caz de acest tip” în care un cetățean român ar fi anchetat pentru intenția de a colabora cu o putere străină.

În opinia lui Dan Andronic, particularitatea acestui caz constă în faptul că țara presupus implicată este una „prietenă”.

„Trebuie anchetat un cetățean român care s-a oferit să defecteze, să trădeze pentru o putere străină prietenă. Că americanii sunt prieteni, dacă nu știți”, a comentat jurnalistul.

El a adăugat că, în mod realist, „cel mai probabil scenariu este că nu se va întâmpla nimic”, estimând că instituțiile statului vor evita să acționeze.

„Cea mai grea de anticipat situație este aceea în care chiar se întâmplă ceva”, a spus Andronic, remarcând existența unei „tăceri jenate a autorităților” în jurul acestui subiect.

Totuși, el a menționat că nu se poate face o paralelă între cazuri precum cel al lui Călin Georgescu și al Anei Birchall, întrucât fiecare trebuie analizat în contextul său.

„Acum, nu putem să-l acuzăm pe Călin Georgescu pentru faptul că a colaborat cu Rusia – și asta o va dovedi instanța, deci nu este neapărat părerea mea. Și să o lăsăm pe Ana Birchall în pace pentru că a colaborat cu americanii”, a precizat Andronic.

În continuarea analizei, jurnalistul a afirmat că soluția corectă ar fi declanșarea unei investigații rapide, menită să lămurească toate aspectele.

„Aici ar trebui pur și simplu să înceapă o anchetă rapidă. Asta ne va dovedi dacă justiția mai funcționează în România”, a spus el.

Andronic a exprimat însă îndoiala că va exista o reacție fermă din partea autorităților, subliniind că, de cele mai multe ori, cazurile sensibile sunt tratate cu prudență excesivă sau chiar ignorate. În opinia sa, lipsa unui răspuns rapid ar confirma tendința instituțiilor de a evita subiectele care pot genera controverse politice sau diplomatice.

„Dar s-ar putea să nu se întâmple nimic și vom ajunge din nou la concluzia că lucrurile nu merg în România. O fi bine, o fi rău, e greu de spus”, a continuat el, arătând că lipsa de acțiune ar semnala o problemă sistemică.

Fostul ministru Ana Birchall a reacționat public, respingând acuzațiile apărute în spațiul online. Ea a calificat informațiile drept „o mizerie și o tâmpenie”, susținând că nu există nicio bază reală pentru speculațiile lansate.

„Am văzut apărarea Anei Birchall, spunând că este o mizerie și o tâmpenie, și așa mai departe”, a menționat Andronic, citând poziția acesteia.

El a afirmat că, dincolo de pozițiile oficiale, există două întrebări simple care trebuie clarificate pentru a înțelege întreaga situație.

„Eu am două întrebări, și doar două”, a spus jurnalistul.

Prima întrebare vizează motivația celui care a publicat documentele. Dan Andronic s-a întrebat ce interes ar fi putut avea persoana respectivă să facă publice informații de acest tip, dacă ele nu ar fi fost reale. În opinia sa, publicarea unor astfel de materiale presupune un risc juridic major, mai ales într-un stat precum Statele Unite, unde legislația privind calomnia și defăimarea este strictă.

„Ce interes avea cetățeanul ăla să facă publice asemenea documente, dacă nu erau adevărate?”, a întrebat Andronic.

A doua întrebare se referă la riscurile legale din Statele Unite. Dan Andronic a amintit că, în America, un proces de calomnie – sau de defăimare, cum este denumit acolo – se desfășoară rapid și are consecințe serioase atunci când acuzațiile se dovedesc nefondate.

„Doi: în America, un proces de calomnie – de defăimare, cum îi spun ei – este extrem de rapid și cu rezultate dure, dacă lucrurile sunt adevărate. Deci ce interes avea cetățeanul acela să se expună unei sentințe de câteva milioane?”.

În finalul analizei sale, Dan Andronic a arătat că evoluția situației depinde de modul în care autoritățile române vor reacționa în următoarea perioadă.

„Există cele două ipoteze: ori începe rapid ceva, ori, la fel de rapid, se îngroapă scandalul”, a spus el.

Jurnalistul a concluzionat că următoarele zile vor fi decisive. El a explicat că reacția – sau absența reacției – din partea autorităților va arăta dacă justiția română mai funcționează în mod eficient. Potrivit lui Andronic, există doar două variante: fie instituțiile statului declanșează rapid o anchetă care să lămurească situația, fie scandalul este „îngropat” la fel de repede.