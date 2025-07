În emisiunea din 2 iulie 2025, a podcastului Hai România, jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea analizează în detaliu aspectele cele mai sensibile ale momentului actual din România. De la un deficit bugetar uriaș, la o coaliție guvernamentală eterogenă și până la semnalele contradictorii ale societății civile, discuțiile reflectă o țară în pragul unor schimbări profunde. Dezbaterile abordează teme economice, politice și sociale, dar și cazuri concrete de posibile fraude și conflicte de interese.

Jurnalistul și consultantul politic Dan Andronic, aduce în atenția publicului o situație gravă legată de gestionarea patrimoniului statului român.

El susține că o clădire de lux aflată în proprietatea statului a fost închiriată pe o perioadă foarte lungă unei firme paravan, care ulterior a subînchiriat imobilul unor bănci private, cu sume duble față de chiria plătită statului.

Jurnalistul afirmă că acest tip de operațiuni reprezintă un „furt legalizat”, iar mecanismele prin care se desfășoară arată complicități și lipsa unor reacții clare din partea autorităților.

Da, într-un mod legal. Știu că sună paradoxal. Am văzut multe combinații de genul acesta și chiar astăzi cineva mi-a spus că va face o solicitare conform legii 544 pentru a verifica câte imobile are statul închiriate de la privați. Mă voi duce să verific pentru că este clar că acesta este un mod de operare”, spune Dan Andronic.

„Cel puțin două persoane din conducerea EximBank erau și în conducerea ING când s-a încheiat acel contract. Da, la revedere. Asta schimbă complet caracterul situației. Aici este vorba despre niște complici. Oameni buni, este vorba despre modul în care sunt furați banii statului, iar eu îl consider furt.

Andronic detaliază modul în care imobilul a fost închiriat din 1993 până în prezent aceleiași persoane, care, în mod dubios, a reușit să subînchirieze aceeași clădire unei bănci cu un preț dublu.

El consideră că acest fapt reprezintă „o malversațiune financiară” și o schemă prin care statul este prejudiciat:

„Eu cred că asistăm la o malversațiune financiară. Nu pot să-i spun inginerie financiară, pentru că nu mi se pare nimic inginerește în toată această poveste, prin care zeci de milioane de euro au ieșit din buzunarul statului și au intrat în buzunarul unor șmecheri.

Am și câteva indicii despre unde s-au dus acești bani, dar, ca să zic așa, fac și eu ca Virgil Măgureanu – am o părere, dar nu sunt sigur de ea. Ideea este următoarea: nu cred că este singurul caz. Într-un fel sau altul, mă bucur că Bolojan l-a scos în evidență, pentru că astfel am putut să urmărim firul”, concluzionează jurnalistul.