Ana Birchall respinge acuzațiile, susținând că acestea reprezintă „o minciună” bazată pe „un formular depus în SUA de o persoană privată”. Ea afirmă că nu a solicitat, negociat sau autorizat pe nimeni să o „recruteze” sau să o „promoveze” către vreo instituție americană și a sesizat autoritățile competente din SUA pentru a corecta informațiile false. Totodată, Birchall a demarat și proceduri legale în România împotriva celor care răspândesc astfel de calomnii.

Roniel Aledo a depus declarații privind relația sa cu Birchall, în baza Foreign Agents Registration Act, documentele fiind datate 11 septembrie 2025 și înregistrate și publicate pe 12 septembrie.

În formularul depus, se precizează că situația nu rezultă din niciun contract scris oficial și nici din corespondența dintre părți.

”Dacă această căsuţă este bifată, oferiţi mai jos o descriere completă a termenilor şi condiţiilor acordului sau înţelegerii verbale, durata acestuia şi onorariile şi cheltuielile, dacă există, care urmează să fie primite”, indică documentul, la următorul punct, care solicită ”data contractului sau acordului”, fiind înscrisă data de 1 martie 2025. ”Ea m-a rugat, în calitate de fost contractor CIA, să o pun în legătură cu CIA. A spus că, dacă va fi în guvernul român, va deveni un apărător ferm şi un susţinător al Guvernului SUA în cadrul guvernului român. Ea dorea să fie în contact direct cu Agenţia Centrală de Informaţii (CIA). Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”, precizează Aledo în document.

În formular, la întrebarea referitoare la implicarea sa în activități politice pentru Ana Birchall, Aledo afirmă că Birchall își dorea o funcție de ministru în România și, în cazul în care ar fi obținut-o, ar fi devenit un susținător ferm al politicilor guvernului SUA și o potențială sursă/agent pentru CIA. El susține că intenționa să o promoveze în cadrul CIA și DIA, dar că nu a existat niciun acord verbal sau scris, nici bani, beneficii sau contracte.

Referitor la acțiunile întreprinse, Aledo menționează că a contactat CIA și s-a întâlnit de două ori cu un reprezentant al agenției, precum și că a luat legătura cu un ofițer superior DIA prin mesaje și apeluri telefonice. El a promovat-o pe Birchall ca posibilă sursă/agent pentru Guvernul SUA în România, subliniind că nu au existat bani, beneficii sau contracte implicate.

”Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată. Resping categoric aceste afirmaţii. Nu am cerut, nu am negociat şi nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituţie americană. Îi rog pe toţi cei de bună-credinţă – jurnalişti şi cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spaţiul public”, scrie Birchall pe Facebook.

Aceasta a precizat că afirmațiile referitoare la „contactarea CIA” îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul, subliniind că nu l-a mandatat, nu l-a plătit și nu a avut nicio înțelegere sau contract cu acesta. Ea a mai spus că orice utilizare a numelui său în acest context reprezintă „o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie” și a acuzat că nu a fost contactată înainte de publicarea inițială a acuzațiilor.