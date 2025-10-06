Luna trecută, Putin a propus să menţină voluntar limitele impuse celor mai mari două arsenale nucleare din lume, stabilite prin tratatul New START din 2010, care va expira în februarie, cu condiţia ca Statele Unite să procedeze la fel.

„Mi se pare o idee bună”, le-a declarat Trump jurnaliştilor, în timp ce părăsea Casa Albă, fiind întrebat despre propunerea lui Putin.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a declarat săptămâna trecută că Moscova aşteaptă încă răspunsul preşedintelui Donald Trump la propunerea lui Vladimir Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate, odată cu expirarea unui important tratat de control al armamentului.

Un eventual acord privind continuarea restricţiilor asupra armelor nucleare ar contrasta puternic cu deteriorarea relaţiilor dintre Statele Unite şi Rusia de la întâlnirea dintre Trump şi Putin din Alaska, la mijlocul lunii august, în contextul incursiunilor raportate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian al NATO.

Într-un videoclip difuzat duminică, Putin a avertizat că decizia Statelor Unite de a livra Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, capabile să lovească adânc pe teritoriul rus, ar putea ruina complet relaţiile dintre Moscova şi Washington.

La rândul său, vicepreşedintele american JD Vance a afirmat luna trecută că Washingtonul analizează cererea Ucrainei de a primi rachete capabile să lovească ţinte din adâncul teritoriului rus, inclusiv din zona Moscovei, deşi nu este clar dacă a fost luată o decizie finală în acest sens.

Trump, care şi-a exprimat anterior dezamăgirea faţă de Putin pentru lipsa de acţiune în vederea încheierii conflictului din Ucraina, nu a fost întrebat duminică despre posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk Kievului.

„Acest lucru va duce la distrugerea relaţiilor noastre sau, cel puţin, a tendinţelor pozitive care au apărut în aceste relaţii”, a declarat Putin într-un video difuzat duminică de reporterul televiziunii de stat ruseşti Pavel Zarubin.

Un oficial american şi alte trei surse au declarat pentru Reuters că intenţia administraţiei Trump de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acţiune ar putea fi dificil de pus în practică, întrucât stocurile existente sunt alocate Marinei SUA şi altor destinaţii strategice.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de aproximativ 2.500 de kilometri, ceea ce înseamnă că, dacă ar ajunge în posesia Ucrainei, Kremlinul şi întreaga parte europeană a Rusiei s-ar afla în raza lor de lovire.