Dan Diaconescu a pus lupa pe Călin Georgescu și Horațiu Potra. Fostul patron al OTV a comentat, duminică seară, despre modul în care Potra a părăsit România și despre șansele lui Călin Georgescu de a deveni președintele României, după ce anularea alegerilor de anul trecut i-a blocat această posibilitate.

Potrivit lui Diaconescu, controlul judiciar al lui Potra a fost ridicat, iar acesta a plecat legal din țară. El a explicat că Horațiu Potra nu a fost singurul care a beneficiat de ridicarea controlului judiciar în timpul nopții.

Și la frații Tate s-a întâmplat asta, au primit pașapoartele în primele ore ale dimineții și apoi au părăsit țara. În ceea ce privește rolul lui Potra în toată schema pusă la cale de Călin Georgescu, Dan Diaconescu spune că lucrurile rămân extrem de neclare.

„Povestea cu Potra nouă ne scapă. Lui Potra i s-a ridicat controlul judiciar, a plecat legal din țară. S-au ridicat două controale noaptea, fraților Tate, care au primit pașapoarte la ora cinci dimineața și au plecat din țară. Lui Potra i se ridică controlul judiciar astăzi, el ia pașaportul și pleacă din străinătate. Care e rolul lui Potra, lucrurile sunt extrem de neclare”, a spus Dan Diaconescu pentru România TV.

Fostul realizator TV a discutat și despre potențialul lui Călin Georgescu în alegerile prezidențiale. Dan Diaconescu a venit cu o comparație cel puțin surprinzătoare, făcând o paralelă între Georgescu și Nelson Mandela, care a devenit simbol național în Africa de Sud după 27 de ani de detenție.

Diaconescu a menționat că Georgescu ar putea ajunge și el să fie perceput ca un martir.

De asemenea, Dan Diaconescu a evidențiat sprijinul masiv al românilor pentru Georgescu. Cinci-șase milioane de persoane l-ar iubi pe fostul candidat, iar acest sentiment nu va fi ușor de rupt.

Sentimentul de susținere ar mai putea dura câțiva ani, asemenea iubirii dintr-o relație, își continuă omul de televiziune comparația. El a subliniat că românii speră ca Nicușor Dan să fie suspendat, pentru ca Georgescu să poată candida fără nicio piedică.

În final, Diaconescu i-a făcut și o recomandare personală lui Călin Georgescu. Fostul candidat ar trebui să înființeze un partid propriu, un astfel de demers urmând să aibă mari șanse de succes, potrivit lui Dan Diaconescu.

Mai mult, viitorul partid al lui Călin Georgescu ar fi greu de interzis, fostul patron de la OTV comparând situația cu partidul suveranist din Germania, referindu-se la formațiunea de extremă dreaptă AfD, care n-a fost scoasă în afara legii.

Diaconescu a adăugat că, în acest scenariu, Călin Georgescu ar putea ajunge să guverneze, să desemneze un prim-ministru și chiar să-și acorde singur amnistie.