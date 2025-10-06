Germania face un pas important spre modernizarea administrației auto prin digitalizarea completă a inspecției tehnice periodice (TÜV). Ministerul Federal al Transporturilor pregătește implementarea unui sistem prin care șoferii vor putea accesa toate datele referitoare la verificările tehnice ale vehiculelor printr-un simplu cod QR, stocat electronic și accesibil direct de pe telefonul mobil.

Noua tehnologie promite să reducă birocrația, să crească transparența și să simplifice procesul de control al stării tehnice a mașinilor.

Potrivit planurilor Ministerului Transporturilor de la Berlin, noul sistem digital va fi conectat la platforma națională i-Kfz, care va include și certificatul electronic de înmatriculare. Astfel, toate informațiile despre un vehicul — istoricul inspecțiilor, datele de înmatriculare, statutul actual și eventualele reparații raportate — vor fi disponibile într-o aplicație unificată.

Proiectul face parte dintr-un amplu proces de digitalizare a administrației publice germane, menit să reducă timpul petrecut de cetățeni la ghișee și să elimine o mare parte din hârtiile necesare până acum pentru verificările periodice.

Pentru protejarea datelor, Ministerul Transporturilor promite un sistem de autentificare în mai multe etape. Doar proprietarii oficiali ai vehiculelor sau persoanele autorizate de aceștia vor avea acces la datele tehnice.

Linkurile generate vor fi unice și imposibil de anticipat, reducând semnificativ riscul de acces neautorizat. În paralel, informațiile despre inspecții vor putea fi consultate și prin intermediul site-ului KBA (Oficiul Federal pentru Circulația Rutieră) sau al aplicației dedicate.

Deși planul de digitalizare este considerat revoluționar, autoritățile au anunțat că tranziția va fi treptată. Centrele TÜV vor continua, cel puțin pentru o perioadă, să emită documentele pe suport fizic, iar șoferii vor putea alege între formatul clasic și cel digital, potrivit ziarulromanesc.de.

Asociațiile auto germane au salutat inițiativa, dar au subliniat că digitalizarea ar trebui să completeze sistemul existent, nu să-l înlocuiască brusc, pentru a evita confuziile și întârzierile.

În paralel cu procesul de modernizare, un raport recent al TÜV pentru anul 2025 a scos la iveală probleme serioase privind starea tehnică a parcului auto german.

Potrivit datelor oficiale, aproape 21% dintre vehiculele verificate au avut defecțiuni grave, iar peste 15.000 de mașini au fost retrase imediat din circulație din cauza riscului ridicat pentru siguranța rutieră. Situația este deosebit de gravă în cazul automobilelor mai vechi de zece ani, unde aproape o treime nu reușesc să treacă testul de siguranță.

În acest context, autoritățile germane discută deja introducerea unei inspecții anuale obligatorii pentru vehiculele vechi, o măsură susținută și de Comisia Europeană. În prezent, în Germania, inspecția generală se face o dată la doi ani, însă Bruxelles-ul propune ca mașinile cu o vechime de peste zece ani să fie verificate anual.

Dacă această regulă va fi adoptată, aproximativ 16 milioane de șoferi vor trebui să suporte costuri duble, în condițiile în care 32% dintre cele 50 de milioane de autoturisme înmatriculate în Germania depășesc pragul de zece ani vechime.

Modelul este inspirat de Spania, unde verificarea anuală a mașinilor mai vechi a dus, potrivit statisticilor, la o scădere cu 44% a numărului de accidente mortale între 2000 și 2020.

Totuși, experții germani avertizează că o astfel de reducere nu se datorează exclusiv controalelor tehnice, ci și altor măsuri complementare, precum limitele de viteză mai stricte, noile tehnologii de siguranță și intensificarea controalelor privind consumul de alcool la volan.