Odată cu scăderea temperaturilor și apropierea sezonului rece, șoferii din România reiau discuțiile despre schimbarea anvelopelor.

Legislația rutieră nu stabilește o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, dar obligă conducătorii auto să aibă mașinile echipate atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Această regulă este prevăzută în Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 și Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006, documente care stabilesc obligații clare pentru șoferi, indiferent de tipul de vehicul pe care îl conduc.

Regula nu se aplică doar autoturismelor personale, ci și vehiculelor de transport de persoane și de marfă. Pentru vehiculele cu masă mai mare de 3,5 tone și pentru cele care transportă mai mult de 9 pasageri, legea impune echiparea roților axelor de tracțiune cu anvelope de iarnă sau, acolo unde este necesar, cu lanțuri ori alte dispozitive antiderapante omologate.

În privința definiției, anvelopele de iarnă sunt considerate cele care poartă marcajele „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, conform legislației naționale și europene.

Un alt element important de menționat: anvelopele vândute de comercianți sub titulatura „all season” sunt permise iarna, atât timp cât sunt marcate și ele cu literele M și S, potrivit Registrului Auto Român.

„Textul Ordonanţei Guvernului nr.5/2011, prin care se modifică Ordonanţa Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, utilizează termenul „anvelope de iarnă”, anvelope care se identifică prin utilizarea literelor M şi S, sub formă: M+S, M.S. sau M&S. Anvelopele de iarnă sunt cele care respectă şi sunt omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului Europei din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr.54, după caz. Anvelopele de iarnă sunt construite din cauciuc special pentru a oferi o aderenţă adecvată atunci când temperatura scade sub 7 grade sau carosabilul este acoperit de zăpadă, gheaţă ori polei. Denumirea de anvelopă all-season este o denumire comercială care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pe timp de iarnă conform Ordonanţei OG nr. 5 /2011. Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată şi legală este inscripţia literelor M şi S, sub formă: M+S, M.S. sau M&S, conform Ordonanţei de Guvern nr. 5/2011. Menţionăm însa că din punct de vedere tehnic anvelopa all-season nu este recomandată pentru utilizarea pe tot parcursul anului în ţări cu o climă ca a României, acestea fiind destinate mai degrabă unor ţări cu o climă mai temperată”, potrivit RAR.

Un conducător auto care circulă fără anvelope de iarnă pe carosabil acoperit de zăpadă sau gheață riscă sancțiuni severe. Amenda aplicată se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 de puncte-amendă. În anul 2025, valoarea unui punct-amendă este de 202,5 lei, astfel încât amenda variază între 1.822,5 lei și 4.050 lei.

În plus, poliția aplică și măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, ceea ce înseamnă că șoferul nu va putea circula legal până la remedierea situației.

Poliția rutieră le recomandă șoferilor să verifice înainte de plecare prognoza meteo și starea drumurilor, pentru a evita situațiile neplăcute și riscurile de accidente. Totodată, se subliniază că viteza trebuie adaptată condițiilor de drum. În cazul carosabilului acoperit de polei, gheață sau zăpadă bătătorită, limitele legale sunt reduse: maxim 30 km/h în localități și 50 km/h în afara acestora.

Pe lângă viteză, șoferii sunt sfătuiți să acorde atenție utilizării corecte a sistemelor de iluminare, semnalizare și climatizare, inclusiv dezaburirea parbrizului, pentru a menține vizibilitatea optimă. Vehiculele de mare tonaj trebuie să aibă pregătite lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în special atunci când traseul include zone cu risc de ninsoare abundentă sau gheață.

Sancțiunile financiare sunt clar diferențiate pe clase, în funcție de gravitatea contravenției:

Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 405 lei și 607,5 lei;

Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 810 lei și 1.012,5 lei;

Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.215 lei și 1.620 lei;

Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.822,5 lei și 4.050 lei;

Clasa a V-a (doar pentru persoane juridice, 21-100 puncte-amendă): între 4.252,5 lei și 20.250 lei.

Anvelopele de iarnă sunt proiectate special pentru a oferi siguranță atunci când temperaturile scad sub 7ºC, indiferent dacă drumul este uscat sau acoperit de zăpadă. Spre deosebire de cauciucurile de vară, care devin rigide la frig și își pierd aderența, cele de iarnă rămân flexibile și garantează stabilitate pe carosabil.

Cauciucul utilizat pentru anvelopele de iarnă este realizat din materiale adaptate temperaturilor scăzute, iar banda de rulare prezintă caneluri adânci, menite să acționeze ca niște „gheare” pe zăpadă și gheață.

Această structură reduce semnificativ distanța de frânare și crește manevrabilitatea vehiculului pe drumurile care nu sunt uscate. Un dezavantaj este însă zgomotul mai mare care însoțește anvelepele de iarnă.

Comparativ cu anvelopele de vară, cele de iarnă au:

mai multe caneluri, care sporesc tracțiunea;

un profil mai adânc, care oferă flexibilitate sporită pe drumurile alunecoase.

Mai mult, compoziția chimică a cauciucului folosit la anvelopele de iarnă este diferită, fiind creată să rămână moale chiar și la temperaturi foarte scăzute.

Astfel, aderența pe suprafețe alunecoase este net superioară. În schimb, la temperaturi sub 7ºC, cauciucul anvelopelor de vară se întărește, reducând considerabil siguranța șofatului.