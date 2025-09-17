Confuzia vine adesea din faptul că legea din România nu stabilește o dată fixă, ci impune doar ca mașina să fie echipată cu anvelope de iarnă atunci când circulăm pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Cu alte cuvinte, nu contează dacă este octombrie sau decembrie, important este ca în momentul în care carosabilul este alunecos să avem anvelopele potrivite. Dacă ești prins în astfel de condiții cu cauciucuri de vară, riști amendă și chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora”, arată informațiile publicate de Poliția Română.

Dincolo de litera legii, există și recomandările specialiștilor. Aceștia spun că schimbarea ar trebui făcută atunci când temperaturile medii coboară sub pragul de șapte grade Celsius. Chiar dacă drumul este uscat, anvelopele de vară își pierd aderența sub această temperatură, ceea ce înseamnă că distanța de frânare crește și mașina devine mai greu de controlat.

De asemenea, mulți șoferi ezită între anvelopele de iarnă și cele all season. Cele de iarnă sunt special concepute pentru frig, cu un compus de cauciuc mai moale și cu un profil bogat în lamele care oferă aderență pe zăpadă și gheață. Ele sunt alegerea cea mai sigură atunci când iarna este grea și drumurile sunt acoperite cu zăpadă. Anvelopele all season reprezintă un compromis: sunt suficient de bune pentru cine circulă în zone cu ierni blânde, unde zăpada se depune rar și drumurile sunt curățate rapid, dar nu vor oferi niciodată aceeași siguranță ca unele de iarnă dedicate.

Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 poate fi citită aici.

Diferența dintre brandurile de renume, precum Continental, Michelin sau Bridgestone, și mărcile mai mici este semnificativă. Anvelopele premium trec prin teste complexe, oferă performanțe mai bune la frânare și aderență, se uzează mai lent și sunt mai sigure pe termen lung. Prețul lor este mai mare, dar justificat.

La polul opus, brandurile mai ieftine pot fi atractive pentru bugete reduse și sunt acceptabile în condiții de drum uscat, dar performanțele lor scad vizibil pe carosabil ud sau acoperit de zăpadă.

Un alt aspect important este alegerea între anvelope noi și cele second hand. Anvelopele noi vin cu toate garanțiile producătorului, cu profil complet și performanțe optime.

Cele second-hand pot părea o afacere bună la prima vedere, însă adesea ascund riscuri: uzură neuniformă, cauciuc îmbătrânit, microfisuri invizibile și un profil care nu mai asigură siguranța necesară. Chiar dacă sunt mai ieftine, ele pot transforma o economie aparentă într-un pericol real pe șosea.

Informațiile publicate de Protecția Consumatorilor arată că anvelopele de iarnă pot avea mai multe simboluri și marcaje care indică caracteristicile și destinația lor. Este vorba despre:

Marcajul „M+S” (Mud and Snow). Acest marcaj indică faptul că anvelopele sunt potrivite pentru condiții de noroi și zăpadă. Totuși, marcajul nu garantează performanța optimă pe gheață.

(Three Peak Mountain Snowflake). Acesta marcaj este recunoscut la nivel european și indică faptul că anvelopa a trecut teste de performanță pentru utilizare pe zăpadă.

Marcajul „Iarna" sau „Snow". Acest marcaj indică faptul că anvelopele sunt destinate utilizării în sezonul rece.

Mai mult, pot exista și marcaje cu pictograme. Mai precis, cauciucurile pot avea și pictograme care indică anumite caracteristici, precum aderența pe zăpadă, pe gheață sau pe carosabil ud.

Șoferii au mai multe opțiuni când vine vorba de alegerea anvelopelor în funcție de buget. În ceea ce privește anvelopele de iarnă noi, șoferii pot alege modele de la branduri de top, care oferă performanțe excelente pe zăpadă și gheață. De exemplu, Michelin Alpin 6 în dimensiunea 195/65 R15 se găsește la aproximativ 425 de lei, în timp ce Continental WinterContact TS 860 S XL ajunge la 656,90 de lei. Dunlop Winter Sport 5 în dimensiunea 225/45 R17 costă în jur de 549,73 de lei, fiind o alegere solidă pentru siguranța în sezonul rece.

Pentru cei care preferă anvelope all season, există opțiuni noi care combină performanța în timpul verii cu aderența moderată pe timp de iarnă. Modelul Ilink Multimatch A/S 205/50 ZR16 poate fi achiziționat pentru aproximativ 276 de lei, Firestone Multiseason GEN02 195/60 R16 costă în jur de 304 lei, iar Fronway Fronwing A/S 165/70 R14 este disponibil pentru aproximativ 347 de lei.

Șoferii cu un buget mai redus pot opta pentru anvelope second-hand, care sunt mai accesibile. Formula Energy 185/60 R14 All Season se găsește la 80 de lei, Michelin Alpin 225/55 R18 All Season costă aproximativ 66 de lei, iar Debica Frigo 2 195/65 R15 de iarnă poate fi achiziționată pentru 254 de lei.