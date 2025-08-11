Piața anvelopelor auto este într-o continuă schimbare, iar brandurile chinezești câștigă tot mai mult teren, devenind o opțiune populară pentru mulți șoferi. Aceste anvelope atrag în principal prin prețul lor accesibil, iar uneori sunt chiar folosite de producătorii auto ca echipament de fabricație, inclusiv pentru roțile de rezervă.

Însă rămâne întrebarea: merită să îți montezi pe mașină un set de anvelope chinezești sau este mai indicat să optezi pentru un brand consacrat?

Principalul avantaj al anvelopelor chinezești este prețul mult mai redus comparativ cu brandurile premium sau consacrate. Acest lucru le face accesibile pentru șoferii cu un buget limitat. Totodată, faptul că unii producători auto folosesc aceste anvelope chiar din fabrică poate fi considerat un semn că au un anumit nivel minim de calitate și fiabilitate.

Pe de altă parte, există riscuri legate de durabilitatea, performanța și siguranța acestor anvelope. Deși toate produsele de pe piață trebuie să respecte standarde minime pentru a fi comercializate legal, nu toate oferă aceeași calitate sau stabilitate în condiții dificile de condus. Astfel, unii experți recomandă prudență atunci când vine vorba de anvelopele ieftine, conform Promotor.

Vali Porcișteanu, pilot de raliu, recomandă în primul rând anvelope premium, însă înțelege că nu toată lumea poate investi sume mari în cauciucuri. În aceste cazuri, el consideră că o anvelopă nouă, chiar dacă este chinezească, este o opțiune mai sigură decât un set second-hand.

Anvelopele uzate, indiferent de marcă, pot ascunde defecte care nu sunt vizibile la prima vedere și pot pune în pericol siguranța șoferului și a pasagerilor.

„Ideal ar fi premium. Dacă nu ne permitem, mai bine orice altceva, chiar și chinezești”, spune expertul.

Unul dintre cele mai mari pericole ale anvelopelor folosite este necunoașterea istoricului lor: dacă au suferit daune, dacă au fost reparate sau dacă au fost utilizate în condiții neprielnice. În plus, vârsta anvelopelor joacă un rol esențial. Chiar dacă acestea mai au material pe profil, cauciucul îmbătrânește și își pierde proprietățile elastice, ceea ce afectează aderența și siguranța.

Specialiștii recomandă înlocuirea anvelopelor care au mai mult de 10 ani, indiferent de starea vizibilă a acestora. De asemenea, este important ca anvelopele să fie păstrate și depozitate corect, iar cele ținute mulți ani în condiții improprii trebuie evitate.

Pentru cei care au un buget restrâns, o soluție rezonabilă este achiziționarea unui set nou de anvelope, chiar dacă acestea provin de la un brand mai puțin cunoscut sau chinezesc. Ceea ce contează cu adevărat sunt indicatorii de performanță ai anvelopelor, în special calificativul pentru frânarea pe carosabil umed, care este esențial pentru siguranța rutieră. Alte caracteristici, cum ar fi consumul redus de carburant sau nivelul scăzut al zgomotului la rulare, sunt importante, dar nu ar trebui să primeze în fața siguranței.

Montarea anvelopelor chinezești pe mașină poate fi o alegere potrivită pentru șoferii cu buget limitat, dar este important să se acorde atenție calității și performanței acestora. Evitarea anvelopelor second-hand și verificarea atentă a caracteristicilor tehnice sunt pași esențiali pentru a conduce în siguranță. Indiferent de alegere, siguranța pe drum trebuie să rămână prioritară.