Un studiu realizat în prima jumătate a anului 2025 pe piața din România arată că Volkswagen Passat este modelul cel mai frecvent verificat pe platforma carVertical, reprezentând 4,1% din totalul căutărilor. În clasament urmează BMW Seria 5 (3,7%), BMW Seria 3 (3,4%), Volkswagen Golf (3,3%), Skoda Octavia (3,2%), Audi A4 (3,1%), Renault Mégane (2,9%), Audi A6 (2,2%), Ford Focus (1,6%) și Nissan Qashqai (1,5%). Comparativ cu prima jumătate a anului trecut, ordinea nu s-a schimbat major, singurele intrări noi fiind Ford Focus și Nissan Qashqai, care au înlocuit Opel Astra și BMW X5.

Mărcile germane precum Volkswagen, BMW și Audi își mențin dominația pe piața auto second-hand, în timp ce Skoda, Renault și Ford continuă să fie alternative căutate de cumpărători.

Analiza rapoartelor istorice arată că falsificarea kilometrajului rămâne o problemă serioasă în România. În topul celor mai afectate modele se află Volkswagen Passat, unde 13,2% dintre vehiculele verificate aveau odometrul modificat. Urmează Audi A6 cu 13,1%, Audi A4 cu 11%, BMW Seria 5 cu 10,1% și Volkswagen Golf cu 9,2%. Situația este similară și pentru BMW Seria 3 (8,1%), Skoda Octavia (6,9%), Renault Mégane (5,6%), Ford Focus (4,9%) și Nissan Qashqai (3,8%).

„Tendințele auto din România se schimbă lent – mărcile germane de mașini precum Volkswagen, BMW și Audi continuă să domine piața vehiculelor second-hand. La fel este cazul și mărcilor precum Skoda, Renault și Ford care își mențin o prezență puternică pe piața second-hand”, a subliniat Matas Buzelis, expert în piața auto.

În medie, 8,6% dintre modelele populare verificate au avut kilometrajul dat înapoi. Această practică, care generează costuri de miliarde de euro la nivel european, rămâne dificil de combătut din lipsa unor reglementări ferme. Astfel, cumpărătorii trebuie să se protejeze singuri prin verificări amănunțite.

„Derularea kilometrajului este în continuare o problemă serioasă pe piața mașinilor second-hand din România. În medie, 8,6% dintre cele mai populare 10 modele au avut kilometrajul dat înapoi. Ne lovim destul de des de situații în care kilometrajul afișat al unei mașini este cu zeci de mii de kilometri mai mic decât cel real, lucru care duce la un preț de vânzare exagerat semnificativ”, a mai spus Buzelis.

Un alt aspect important relevat de studiu este ponderea mare a vehiculelor cu daune anterioare. BMW Seria 5 se află în frunte, cu 78,1% dintre mașinile verificate care au avut avarii. Pe locul doi este BMW Seria 3 (74,2%), urmat de Audi A6 (66,2%), Volkswagen Golf (62,8%), Volkswagen Passat (62%), Audi A4 (60,9%), Skoda Octavia (60,9%), Ford Focus (59,1%), Renault Mégane (43,6%) și Nissan Qashqai (36,2%).

Aceste mașini nu ajung neapărat la fier vechi după accidente, ci sunt reparate și repuse în circulație. Totuși, reparațiile de slabă calitate sau piesele ieftine pot crea probleme serioase de siguranță și fiabilitate pentru viitorii proprietari.

„Un raport de istoric al vehiculului poate arăta exact când și cu cât a fost derulat kilometrajul. Acest lucru îl ajută pe cumpărător să decidă dacă renunță la a cumpăra acea mașină sau dacă alege să negocieze un preț mai bun. În multe cazuri, dacă kilometrajul a fost falsificat, mașina poate avea și alte probleme ascunse, iar acest lucru este extrem de important în contextul în care factorii de decizie la nivel mondial nu își asumă autoritar protecția cumpărătorilor”, a explicat specialistul.

Specialiștii recomandă verificarea istoricului mașinii și efectuarea unei inspecții prealabile într-un service autorizat înainte de achiziție. Chiar dacă această procedură implică un cost suplimentar de câteva sute de euro, ea poate preveni cheltuieli mult mai mari generate de reparații ascunse sau defecțiuni majore.

„Atunci când cumpără un model care este popular în România, șoferii ar trebui să-i verifice întotdeauna istoricul. Dacă o mașină a fost avariată, este esențial să se evalueze modul în care a fost reparată. Piesele ieftine sau reparațiile de calitate inferioară îi pot aduce probleme de fiabilitate sau siguranță următorului proprietar”, a conchis Buzelis.

Analiza carVertical s-a bazat pe rapoartele de istoric generate de utilizatori între ianuarie și iunie 2025, comparate cu aceeași perioadă din 2024. Modelele de vehicule și datele colectate au fost grupate pe țări, exprimate în procente și clasificate în funcție de frecvența verificărilor și de problemele identificate.