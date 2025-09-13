Vremea de astăzi în România

În Capitală, ziua de 13 septembrie a început cu temperaturi minime de 20 de grade Celsius și cer parțial acoperit. În cursul dimineții au fost perioade cu înnorări, dar acestea s-au risipit treptat. Maximele prognozate ajung la 27-28 de grade, ceea ce plasează Bucureștiul printre zonele cu cele mai ridicate valori termice din țară. Spre seară, temperaturile se vor menține la 20-21 de grade, cu o amplitudine termică redusă pe parcursul întregii zile.

În județele din sud, situația este asemănătoare. În Giurgiu și Călărași, maximele urcă până la 29 de grade, iar în Teleorman valorile se apropie de 28 de grade. În Prahova și Dâmbovița, temperaturile sunt ușor mai scăzute, între 24 și 26 de grade, cu înnorări în zona subcarpatică.

În Cluj, minimele s-au situat la 14 grade, iar maximele ajung la 24-25 de grade. Cerul se menține variabil, fără precipitații prognozate. În Brașov, dimineața a început cu 14-15 grade, iar maxima nu depășește 22-23 de grade. În Sibiu, valorile se situează între 15 și 24 de grade. În Alba, temperaturile sunt similare, cu maxime de 24 de grade. Zonele montane din Harghita și Covasna au înregistrat minime mai reduse, între 12 și 13 grade, iar maximele nu trec de 20-21 de grade.

În Timișoara, dimineața a adus temperaturi de 16-17 grade, iar maximele zilei ating 27-28 de grade. La Arad, minimele s-au apropiat de 15 grade, cu maxime de 27 de grade. În Caraș-Severin, temperaturile au variat între 15 și 26 de grade, cu cer parțial noros. În Oradea și județul Bihor, valorile termice se situează între 16 grade dimineața și 27 de grade la amiază. În Satu Mare și Maramureș, temperaturile sunt mai moderate, cu maxime de 25 de grade și minime de 14-15 grade.

În Constanța, dimineața a debutat cu valori de 20-21 de grade. Pe parcursul zilei, temperatura urcă până la 25 de grade. În Tulcea, maximele se opresc la 26 de grade, iar minimele s-au situat în jur de 18 grade. Cerul rămâne variabil, cu vânt slab spre moderat de direcție estică. Pe litoral, condițiile atmosferice se mențin stabile, fără precipitații.

În Iași, dimineața a adus temperaturi de 16-17 grade, iar maximele urcă la 25-26 de grade. La Galați, minimele au fost de 18-19 grade, iar maximele ating 26 de grade. În Vaslui, valorile termice sunt cuprinse între 16 și 25 de grade. În Suceava, temperaturile sunt mai scăzute, cu minime de 13-14 grade și maxime de 22-23 de grade. În Botoșani, minimele s-au apropiat de 15 grade, iar maximele se situează la 24-25 de grade. În zona montană a județului Neamț, temperaturile rămân reduse, între 12 și 20 de grade.

În Craiova, dimineața a debutat cu temperaturi de 17-18 grade, iar maximele ajung la 27-28 de grade. În Mehedinți și Gorj, valorile sunt similare, între 16 și 27 de grade. În Vâlcea, temperaturile sunt mai moderate, cu maxime de 25-26 de grade și minime de 15 grade. Cerul se menține parțial noros, cu intervale de înseninări.

În Harghita, Covasna și zonele depresionare din Transilvania, temperaturile au fost cele mai reduse. Minimele au coborât la 12-13 grade, iar maximele nu trec de 20-21 de grade. În zonele înalte ale Carpaților Meridionali și Orientali, temperaturile maxime rămân sub 15 grade, cu înnorări persistente și vânt moderat.

Ziua de 13 septembrie aduce în România o distribuție termică neuniformă. Sudul și vestul înregistrează cele mai ridicate temperaturi, cu maxime de 27-29 de grade. Centrul și nordul se situează între 22 și 25 de grade, iar zonele montane rămân la valori de 15-20 de grade. Nu sunt prognozate fenomene meteorologice severe și nu există avertizări active de tip cod galben sau portocaliu. Condițiile atmosferice sunt stabile, cu variații regionale clare între câmpie, litoral, podiș și munte.