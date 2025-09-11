ANM a prelungit valabilitatea Codului galben de ploi. Avertizarea este activă până vineri dimineață, la ora 03:00, pentru județele Maramureș, Satu Mare și Cluj. În județul Alba, avertizarea rămâne în vigoare până vineri, la ora 20:00.

În intervalul 11 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 20:00, meteorologii au avertizat inițial că vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, în special în regiunile intracarpatice, iar vineri mai ales în regiunile sudice şi estice, precum şi în zonele montane. Izolat, vor fi descărcări și electrice, a transmis Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cantitățile de apă prin acumulare vor fi de 20-40 l/mp, iar izolat ar putea ajunge chiar și la peste 50 l/mp.

Potrivit ANM, ”joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60-80 km/h”.

O avertizare de tip cod galben a fost emisă și pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03.

Meteorologii au precizat că ”în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25-30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”.

Pe parcursul zilelor de joi și vineri, vremea se va răcori în București, iar cerul va fi temporar noros. Se vor semnala averse în special în timpul nopților, potrivit prognozei meteo publicate joi de ANM.

În Capitală, în intervalul 11 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 09:00, cerul va fi noros, iar în special noaptea, vom avea averse însemnate cantitativ (10-15 ml/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Maximele se vor situa în jur de 28-29 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de 17-18 grade.

De asemenea, vineri, în intervalul 09:00-20:00, vremea se va răci și vor mai fi averse (5-10 ml/mp), iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi în jur de 24-15 de grade.

În intervalul 11 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 20:00, Capitala se va afla sun incidența unei informări meteorologice care vizează ploi însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului, au mai precizat meteorolgii.