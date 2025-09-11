Conform raportărilor financiare pe anul 2024 disponibile pe platforma online „RisCo.ro”, domeniul energiei este cel mai profitabil și activ sector al economiei românești. În acest context, firmele de stat joacă un rol esențial. Mai jos este clasamentul celor mai mari cinci companii de stat din energie, după cifra de afaceri în 2024:

cifra de afaceri: peste 9,6 miliarde lei;

peste 9,6 miliarde lei; profit net: peste 4 miliarde lei;

peste 4 miliarde lei; vechime: peste 20 de ani;

peste 20 de ani; evoluție 2024: scădere de 22% a cifrei de afaceri.

Hidroelectrica S.A. este cel mai mare producător de energie electrică din România și principalul furnizor de servicii tehnologice pentru Sistemul Energetic Național (SEN), administrează 430 de grupuri energetice și contribuie semnificativ la echilibrarea sistemului energetic național prin furnizarea de servicii de reglaj și rezervă.

cifra de afaceri: peste 7,6 miliarde lei;

peste 7,6 miliarde lei; profit net: peste 580 milioane lei;

peste 580 milioane lei; evoluție 2024: creștere de circa 65% a cifrei de afaceri.

TRANSELECTRICA S.A. este operatorul național de transport al energiei electrice din România, responsabil pentru gestionarea Sistemului Electroenergetic Național (SEN), a Rețelei Electrice de Transport (RET) și a pieței de energie electrică.

cifra de afaceri: peste 7,5 miliarde lei;

peste 7,5 miliarde lei; profit net: peste 3 miliarde lei;

peste 3 miliarde lei; evoluție 2024: scădere de 12,6% a cifrei de afaceri.

ROMGAZ S.A. (Societatea Națională de Gaze Naturale) este cel mai mare producător de gaze naturale din România, cu o istorie de peste 100 de ani și o cotă de piață de 45% din producția internă de gaze. Compania este admisă la Bursa de Valori București (BVB) și în indicii MSCI, având statul român ca acționar principal cu o participație de 70%.

cifra de afaceri: peste 4,6 miliarde lei;

peste 4,6 miliarde lei; profit net: 1,7 miliarde lei;

1,7 miliarde lei; vechime: peste 25 de ani;

peste 25 de ani; evoluție 2024: scădere de 37% a cifrei de afaceri.

SN Nuclearelectrica S.A. (SNN) utilizează tehnologia nucleară pentru a asigura aproximativ 18% din producția națională de electricitate, fără emisii de gaze cu efect de seră. Aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, operează Unitatea 1 și Unitatea 2 de la CNE Cernavodă și produce combustibil nuclear la fabrica FCN Pitești.

cifra de afaceri: peste 3,2 miliarde lei;

peste 3,2 miliarde lei; profit net: 317 milioane lei;

317 milioane lei; vechime: 13 ani;

13 ani; evoluție 2024: scădere de 48% a cifrei de afaceri.

Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) este o companie energetică de stat din România, înființată în anul 2012 prin fuziunea mai multor societăți producătoare de energie pe bază de lignit. Are ca obiect principal producerea de energie electrică și termică, dar și extracția și prepararea lignitului.