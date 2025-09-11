Toate propunerile PSD nu aduc cheltuieli suplimentare pentru buget. El a explicat că multe măsuri sunt facilități pe termen lung, care se autofinanțează sau folosesc bani europeni și alte surse, fără să afecteze direct bugetul. De exemplu, metoda creditului fiscal, prin care firmele care investesc, mai ales în zone defavorizate, primesc deduceri din impozitul pe profit timp de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la 10 ani.

Planul de relansare economică al PSD se bazează pe trei instrumente simple și clare.

„România are nevoie de creștere economică, de speranță li viziune. Am văzut zilele trecute de la cel mai înalt nivel al statului că nu avem un plan de țară și da, sunt de acord, dar nu este suficient să constatăm că nu avem un plan de țară ci trebuie să și facem ceva pentru a schimba aceste lucruri. Noi, la PSD, ne asumăm acest lucru și, iată, venim cu un plan de relansare economică. Companiile din România și românii trebuie să vadă dincolo de întunericul austerității și un program de dezvoltare coerent. Acest plan, pe care noi azi o să-l prezentăm în mare, este bazat pe stimularea investițiilor și, în special, pe stimularea investițiilor Greenfield, cele de la zero, pe crearea de noi locuri de muncă și pe creșterea producției. Doar cu investiții concrete în industrie, agricultură, sănătate și în inovare, toate acestea, cu o energie mai ieftină, vom putea relansa economia și menține creșterea economică din ultimii ani. Întrebarea legitimă este următoarea: cum facem asta dacă nu mai sunt bani la buget și deficitul trebuie redus. E o întrebare cât se poate de legitimă. Și atunci am să încerc în minutele următoare să vă prezint cum vedem noi să putem să realizăm aceste lucruri fără a pune presiune pe buget.”

El a spus că pentru relansare e nevoie de finanțare rapidă, iar statul propune să garanteze creditele IMM-urilor: 60% pentru investiții (echipamente, construcții, digitalizare) și 40% pentru capital de lucru. Garanția publică ajută băncile să ofere credite acolo unde există risc mare, dar și potențial real de afaceri. Schema ar urma să aibă criterii clare de eligibilitate, un plafon anual fix și reguli transparente.

Potrivit lui, pachetul este viabil pentru că stimulează munca (firmele primesc ajutor doar dacă angajează), sprijină productivitatea (inovația și tehnologia), atrage finanțare privată (garanțiile multiplică banii publici în credite) și rămâne responsabil față de buget (facilitățile se recuperează dacă firmele nu își îndeplinesc obiectivele).

„Primul lucru. Toate propunerile pe care noi le facem nu pun presiune pe buget, nu înseamnă cheltuieli bugetare. Majoritatea lucrurilor și măsurilor sunt facilități pe care statul poate să le ofere pe termen lung, măsuri care se autofinanțează sau bani din fonduri europene și alte surse, fără impact bugetar direct. De exemplu, propunem metoda creditului fiscal. Această metodă o vrem țintită către investiții noi și investiții în zone defavorizate. Asta presupune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere din impozitul pe profit, pe o durată de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii la 10 ani. Întregul pachet de relansare economică folosește, în general, trei instrumente simple, eficiente și verificabile. Primul instrument este cel care poartă numele: garanțiile de stat pentru IMM-uri. IMM-urile reprezintă de fapt energia reală a economiei românești. Relansarea economică are nevoie de o finanțare rapidă, ca să poți să ajungi la această relansare. Propunem o schemă de garanții de stat pentru creditele IMM-urilor: 60% din plafon pentru investiții, pentru echipamente, construcții, digitalizare, 40% pentru capital de lucru. Garanția publică deblochează foarte rapid creditarea acolo unde este riscul foarte mare, dar potențialul de a face o afacere care să aducă plus este real. Schema vine la pachet cu criterii de eligibilitate clare, un plafon anual clar și condiții de transparență pentru utilizarea acestor fonduri. Acest pachet este viabil pentru că este pro-muncă, companiile primesc stimulent doar dacă angajează, pro-productivitate, răsplătește inovația și investițiile cu impact tehnologic, este pro-finanțare privată, pentru că garanțiile multiplică fiecare leu public în credite pentru economie și este responsabil bugetar acest instrument, pentru că facilitățile sunt recuperabile dacă țintele sunt ratate.”

Al doilea instrument propus de PSD este crearea unui cadru legal pentru sprijinirea companiilor care investesc în cercetare, inovare și dezvoltare. PSD propune 200% pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare timp de 5 ani, precum și un credit fiscal de 30% pentru cheltuielile legate de cercetare, dezvoltare și inovare. Totodată, companiile ar avea acces la credite pentru cercetare cu dobânzi reduse.

„Al doilea instrument pe care îl propunem este crearea cadrului legal pentru susținerea companiilor care investesc în cercetare, inovare și dezvoltare. Inteligența artificială devine o realitate, vrem să creștem acea parte a României bazată pe proprietate intelectuală. Datoria noastră este să le ajută să producă plusvaloare pentru societate. Peste 50% sprijin pentru investițiile în centrele de date și inteligență artificială. Superdeducere de până la 200% pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare realizate în maxim 5 ani și credit fiscal de 30% pentru cheltuielile de cercetare, dezvoltare, inovare și acces la creditele pentru cercetare cu cost redus. Toate aceste instrumente se vor încadra în plafoanele ajutorului și în regulile impuse de UE cu un audit financiar și tehnic și rezultatele sunt cât se poate de măsurabile, vorbim de brevete, prototipuri, produse lansate pe piață. De ce merită toate aceste lucruri să le impulsionezi? Pentru că se generează locuri de muncă de calitate: cercetători, ingineri, iar asta nu înseamnă doar contribuții salariale mai mari ci mai ales o activitate economică în planul vertical al economiei. Putem să avem o capacitate digitală națională, care ne va aduce autonomie și securitate nu în ultimul rând. Proprietatea intelectuală, concepută în România, reprezintă venituri viitoare taxabile.”

Al treilea pilon al planului PSD se referă la primul loc de muncă pentru tineri. PSD propune o „primă de stabilitate” pentru tinerii angajați pe perioadă nedeterminată: 1.000 de lei pe lună în primele 12 luni și 1.250 de lei în următoarele 12 luni. Angajarea ar fi însoțită de o perioadă de mentorat și de rapoarte de formare la 6-12 luni.

El a menționat că obiectivele sunt clare: integrarea a cel puțin 125.000 de tineri pe piața muncii, sprijinirea a aproximativ 1.000 de proiecte de cercetare și inovare și apariția a cel puțin 200 de produse și servicii noi.

Programul nu înseamnă cheltuieli în plus, ci investiții în oameni și în idei. El a spus că PSD vrea ca România să avanseze prin muncă, inovație și șanse egale pentru tineri, companii și IMM-uri.