Sorin Grindeanu a precizat că pachetul de relansare economică va fi făcut public înainte de a fi transmis oficial premierului Ilie Bolojan, cel care a instituit regula prezentării către Guvern.

El a menționat că prezentarea de joi va fi una generală, urmând ca săptămâna viitoare fiecare domeniu – transporturi, energie, muncă – să fie detaliat separat de colegii săi.

„Noi mâine vom prezenta propunerile pe pachetul pe care îl numim de relansare economică. Noi considerăm că, pe lângă tăieri, concedieri și celelalte, trebuie să venim cu ceva pentru relansare economică. Am anunțat deja că lucrăm la asta, mâine voi face o prezentare în mare. Vorbim de mai multe domenii: transporturi, energie, muncă etc”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Liderul social-democrat a insistat asupra faptului că PSD nu va fi de acord cu o strategie care să vizeze exclusiv concedierea angajaților din sectorul public. În opinia sa, soluția constă în reducerea cheltuielilor prin aplicarea unor standarde unitare la nivel național.

„Orice om de bună-credință, dacă vorbește de relansarea economiei, discută de măsuri. Consider că vorbim cu oameni de bună-credință. Nu putem să relansăm economia și să nu intrăm în recesiune. Aș vrea ca întreg Guvernul să își asume propunerile PSD; e loc de mai bine, e loc și de alte propuneri. Asumarea de către Guvern ar trebui folosită în mod excepțional, nu să devină o regulă. De aceea avem Parlament, pentru a dezbate. Se poate în regim de urgență, dar respectând regulile parlamentare. Am înțeles în vară, eram legați de niște termene cu Comisia Europeană. Dar aș prefera, și cred că așa e corect, să mergem în Parlament”, a continuat președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a declarat că, după ce va fi făcută publică prezentarea, o va prezenta și premierului Ilie Bolojan.

„O să îi prezint și domnului Bolojan măsurile, după ce facem publică prezentarea. Domnul Bolojan a instituit această regulă. Noi venim cu propuneri bune. Nu ar fi corect să o fac acum. Dincolo de prezentarea pe larg pe care o să o fac mâine, săptămâna viitoare colegii mei vor prezenta, pe fiecare domeniu în parte, detaliat. Discuțiile pe care le avem în aceste zile cu premierul, noi considerăm că, dacă vorbim de reformă, trebuie să ducă inclusiv la îmbunătățirea serviciilor publice, nu să se adreseze țintit pe concedieri. PSD nu va fi partener la o abordare de acest tip”, a adăugat Sorin Grindeau.

Liderul PSD a explicat că Marian Neacșu și Cseke Attila lucrează la o matrice de calcul care să fie aplicabilă administrațiilor locale, pentru o gestionare mai eficientă a resurselor.

Grindeanu a dat ca exemplu Primăria Sectorului 6, unde o parte din servicii au fost externalizate. Această soluție a redus cheltuielile cu salariile și a permis primăriei să plătească facturi pentru servicii, fără a apela la concedieri.

El a afirmat că o astfel de abordare ar putea fi aplicată și în alte localități, pentru a atinge obiectivul de reducere a cheltuielilor fără a afecta personalul existent.