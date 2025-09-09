Sorin Grindeanu a precizat că radiografia completă a posturilor ocupate la nivelul administrației publice locale a fost prezentată deja în grupul de lucru din cadrul coaliției de către ministrul Dezvoltării. Spre finalul săptămânii urmează să fie pusă la dispoziție prima formă a pachetului sau a unei părți din pachetul de măsuri, potrivit informațiilor transmise de președintele interimar al PSD.

Grindeanu a spus și că în momentul de față există aproximativ 125.000 de posturi ocupate în administrația publică. Liderul social-democrat a subliniat că poziția PSD rămâne neschimbată. Mai precis, spune el, reducerea cheltuielilor statului este necesară, însă concedierile în masă nu reprezintă o soluție. Trimiterea angajaților în șomaj ar genera alte costuri pentru buget și nu ar rezolva problema sustenabilității.

„Poziţia PSD este aceeaşi, şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite măsuri, pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară care, la rândul lor, pe de-o parte îi treci în şomaj, care vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat, şi ceea ce e poate şi mai evident e altceva, că poţi să reduci numărul de angajaţi, să spunem, din aparatul propriu a unui primar sau a unui preşedinte de Consiliu judeţean şi acele cheltuieli să se vadă la bunuri şi servicii externalizând”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a explicat apoi că o parte din reducerea cheltuielilor se poate face prin optimizarea aparatului propriu al primarilor sau președinților de consilii județene. În astfel de situații, resursele economisite se pot regăsi ulterior la bunuri și servicii, prin externalizarea unor activități.

Președintele interimar al PSD a fost întrebat și dacă în coaliția de guvernare s-a discutat despre creșterea vârstei de pensionare. Astfel, Grindeanu a afirmat că nu a existat nicio discuție pe acest subiect în ceea ce îi privește pe pensionarii obișnuiți. El a amintit că ministrul Muncii a transmis deja o poziție clară în acest sens, confirmând că nu sunt luate în calcul măsuri privind majorarea vârstei de pensionare.

„Eu cred că v-a răspuns ministrul muncii foarte clar, din această perspectivă. Nu a existat nici măcar o singură discuţie pe creşterea vârstei de pensionare, la pensionarii obișnuiți”, a răspuns Grindeanu.

De asemenea, Sorin Grindeanu a declarat că va prezenta în următoarele zile programul realizat de PSD pentru relansarea economică.

„Azi am discutat cu câţiva miniştri ceea ce voi prezenta şi vom prezenta joi şi în zilele următoare pe ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică. Ăsta a fost rostul discuţiilor mele astăzi cu mai mulţi miniştri, şi cu secretarul general al Guvernului, de asemenea şi cu vicepremierul, şi cu ministrul Sănătăţii, şi cu cel al Muncii, şi al Energiei, şi al Transporturilor”, a explicat Sorin Grindeanu.

Vorbind despre perioada când Marcel Ciolacu era premier, Grindeanu a fost întrebat dacă fostul șef PSD a lăsat să se înțelegea că nu îi pasă de deficitul bugetar al României.

„Am văzut zicerile. N-am asistat niciodată la discuţii de acest tip, şi mă miră, chiar mă miră. (…) Acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare şi s-a folosit fondul de rezervă pentru a merge ţintit spre anumite puncte pe care guvernul le considera, sau era o lipsă de finanţare, a fost propus de Ministrul Finanţelor. Nu am spus că este ilegal acest lucru. Toate aceste lucruri au fost făcute printr-un mecanism legal, dar care avea la bază o fundamentare. Şi la acea zicere am fost de faţă şi cred că e şi pe stenogramele de la guvern. Ministrul Finanţelor spunea că aceste cheltuieli, dacă vom folosi acest mecanism, vor fi mult mai bine ţinute sub control decât dacă se merge pe calea clasică, cea de rectificare”, a răspuns Grindeanu.

Fost ministru al Transporturilor, Grindeanu a subliniat că ministerul pe care l-a condus a solicitat de fiecare dată fonduri suplimentare pentru continuarea investițiilor în autostrăzi. Astfel, Ministerul Transporturilor, alături de aproape toate ministerele, a beneficiat de sume din Fondul de rezervă pentru a-și derula proiectele.