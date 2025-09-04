Această variantă le-ar permite primarilor și președinților de Consilii Județene să decidă singuri din ce domenii să reducă cheltuielile pentru a atinge obiectivele de economisire ale bugetului de stat.

Unul dintre scenariile analizate de liderii Coaliției de guvernare, inclusiv premierul Ilie Bolojan, implică stabilirea unui procent general de reducere a cheltuielilor în administrația publică locală, fără a impune un număr fix de posturi eliminate, conform Digi24.

Această formulă ar oferi autorităților locale libertatea de a adapta tăierile la specificul fiecărei localități, menținând personalul existent și ajustând bugetele în funcție de priorități. Totuși, o decizie finală urmează să fie luată în următoarele două săptămâni.

Tema reformei în administrația publică locală a generat tensiuni în cadrul Coaliției de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a propus inițial reducerea posturilor cu peste 40%, ceea ce ar fi însemnat eliminarea a peste 13.000 de locuri de muncă la nivel local, echivalent cu aproximativ 10% din totalul posturilor ocupate în prezent.

În opoziție, social-democrații au insistat ca tăierile să fie mai reduse, propunând un procent de 25%. Această variantă a fost prezentată președintelui Nicușor Dan de către vicepremierul Sorin Grindeanu în cadrul discuțiilor purtate marți cu liderii Coaliției. Divergențele între premier și partenerii de guvernare reflectă dificultatea de a echilibra necesitatea economiilor bugetare cu menținerea stabilității în administrația locală și cu respectarea autonomiei primarilor în gestionarea resurselor proprii.

Amintim că reformele anunțate de coaliție vizează domenii sensibile precum sănătatea, pensiile speciale, fiscalitatea, guvernanța corporativă, dar și funcționarea autorităților de reglementare din comunicații, energie și asigurări.

Parlamentul a organizat nu mai puțin de cinci ședințe de plen pentru a dezbate și a citi proiectele, într-un calendar atipic. Una dintre ședințe a fost închisă și redeschisă după mai puțin de 30 de secunde, iar atmosfera a fost tensionată, marcând proteste ale parlamentarilor AUR care au afișat pancarte și au cerut demisia premierului în timp ce acesta prezenta proiectele.

În urma negocierilor parlamentare, două dintre reforme – cea privind administrația autorităților de reglementare și reforma fiscală – au fost amendate cu propuneri venite din partea parlamentarilor, pentru a ajusta prevederile inițiale și a răspunde unor preocupări punctuale.

Cel de-al șaselea proiect, referitor la reforma administrației publice, rămâne blocat în coaliție. Premierul Bolojan a solicitat o modificare substanțială în ultima etapă: reducerea cu 10% a posturilor deja ocupate din administrația locală, în timp ce forma aflată în prezent în transparență decizională prevedea o reducere de 25% din totalul posturilor ocupate.

Liberalii susțin aplicarea variantei mai drastice de reducere, considerând-o necesară pentru eficientizarea administrației locale și realizarea economiilor bugetare planificate. În schimb, PSD și UDMR au cerut efectuarea unor analize suplimentare înainte de adoptarea unei asemenea măsuri, ceea ce a blocat discuțiile în interiorul coaliției și a împiedicat finalizarea consensului.