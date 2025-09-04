Federația Columna-Scor, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, Federația Națională a Sindicatelor Unite din Poliția Locală, Federația Națională a Sindicatelor din Administrația Locală SEDLEX, Federația PUBLISIND, Federația Sindicatelor Democratice din România și Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii au anunțat că vor demara acțiuni comune de protest împotriva politicilor sociale și economice promovate de Guvernul României în sectorul „Administrație publică”.

Sindicaliștii au atras atenția că măsurile implementate „pe persoană fizică”, cunoscute sub denumirea „REFORMA MEA”, riscă să genereze un blocaj generalizat în sector, din cauza lipsei unui dialog social real și responsabil.

Reprezentanții federațiilor au precizat că, în cazul în care primul-ministru nu va renunța la politicile adoptate „din pix” și fără fundament real, protestele vor continua și se vor radicaliza, putând culmina cu greva generală în sector. Ei au subliniat că drepturile și interesele legitime ale angajaților trebuie apărate în fața unor măsuri considerate abuzive, care ar putea amenința stabilitatea funcției publice și calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

Programul de acțiuni comune începe pe 15 septembrie 2025 cu un marș și pichetare în București, pe traseul Ministerul Dezvoltării – Piața Victoriei – sediul Guvernului, între orele 11:00 și 15:00. La acțiune vor participa mii de angajați din administrația publică centrală și locală.

Consultarea reală a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea „Pachetului nr. 2 de măsuri”, considerat arbitrar și cu efecte grave asupra administrației publice și funcției publice.

Respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților, inclusiv la muncă, stabilitate, carieră, condiții decente de muncă, negociere colectivă și autonomie locală.

Eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice impuse funcționarilor publici, care ar putea conduce la politizarea administrației și destabilizarea resursei umane.

Respectarea stabilității și predictibilității funcției publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce ar încălca dreptul constituțional la muncă, în special în ceea ce privește crearea forțată a „jumătății de funcționar public” pe posturi deja ocupate.

Realizarea de analize de impact social și financiar înaintea reducerilor de personal, inclusiv asupra contribuțiilor sociale, veniturilor bugetare, șomajului și costurilor generate de externalizarea serviciilor publice.

Renunțarea la intenția de a stabili o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unitățile administrativ-teritoriale cu venituri reduse, care contravine principiului „la muncă egală – salarizare similară” și prevederilor privind egalizarea financiară prevăzute în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

Federațiile sindicale reprezentative din Administrația publică din România au semnat marți primul document comun de acțiune sindicală împotriva politicilor sociale și economice promovate de Guvern în acest sector. Sindicaliștii au explicat că nemulțumirea lor a crescut după ce Guvernul a propus inițial o reducere de 20% a posturilor din administrația locală, pentru ca ulterior procentul să ajungă la 45%, ceea ce a stârnit îngrijorare majoră.

În ziua în care Guvernul va dezbate proiectul reducerilor de personal, câteva mii de angajați vor picheta sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și sediul Guvernului, mărșăluind pe traseul Bulevardul Libertății – Piața Națiunile Unite – Calea Victoriei – Piața Victoriei.

Sindicaliștii au făcut apel la cetățeni să înțeleagă necesitatea acestor acțiuni și au solicitat autorităților locale să nu împiedice protestele lucrătorilor din primării.

În reacție, premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o emisiune televizată, că până la data protestului, un grup de lucru aflat în subordinea Guvernului va finaliza proiectul de reducere a posturilor efectiv ocupate în administrația publică locală cu 10%. Premierul a precizat că acest procent de reducere a fost stabilit printr-un acord între liderii partidelor din coaliția de guvernare.