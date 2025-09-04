Juristul Adrian Toni Neacșu a salutat inițiativa Guvernului de a publica datele privind gradul de ocupare al administrațiilor locale, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, până la nivel de comună. El a precizat că această măsură reprezintă un pas important în direcția transparenței.

Totuși, acesta a avertizat că acest demers nu trebuie să rămână doar o formă demonstrativă, subliniind că ar fi necesar ca aceeași deschidere să se aplice și la nivelul administrației centrale, al instituțiilor publice, regiilor autonome, serviciilor deconcentrate și întreprinderilor de stat, atât la nivel central, cât și local.

El a adăugat că transparența ar trebui să vizeze inclusiv fondurile alocate partidelor politice, întrucât și acestea provin din bugetul public. În opinia sa, este esențial ca cetățenii să cunoască exact cum sunt cheltuiți banii statului, care sunt banii tuturor.

Adrian Toni Neacșu a mai menționat că datele publicate pot reprezenta o adevărată resursă pentru cei capabili să le centralizeze într-un agregator, pe care l-a numit „o mină de aur”.

Alba

Total posturi aprobate: 3735

Total posturi ocupate: 3653

Total posturi după reducere: 2480

Reducere posturi ocupate: – 303

Reducere posturi ocupate: – 11%

Număr UAT afectate: 49 (62%)

Arad

Total posturi aprobate: 4600

Total posturi ocupate: 2963

Total posturi după reducere: 3151

Reducere posturi ocupate: – 136

Reducere posturi ocupate: – 5%

Număr UAT afectate: 27 (34%)

Argeș

Total posturi aprobate: 5594

Total posturi ocupate: 4116

Total posturi după reducere: 3605

Reducere posturi ocupate: – 649

Reducere posturi ocupate: – 16%

Număr UAT afectate: 58 (56%)

Bacău

Total posturi aprobate: 6064

Total posturi ocupate: 3962

Total posturi după reducere: 3989

Reducere posturi ocupate: – 191

Reducere posturi ocupate: – 5%

Număr UAT afectate: 40 (43%)

Bihor

Total posturi aprobate: 5606

Total posturi ocupate: 3103

Total posturi după reducere: 3847

Reducere posturi ocupate: – 53

Reducere posturi ocupate: – 2%

Număr UAT afectate: 16 (16%)

Bistrița-Năsăud

Total posturi aprobate: 3231

Total posturi ocupate: 2100

Total posturi după reducere: 2266

Reducere posturi ocupate: – 125

Reducere posturi ocupate: – 6%

Număr UAT afectate: 11 (17%)

Botoșani

Total posturi aprobate: 4323

Total posturi ocupate: 3096

Total posturi după reducere: 2886

Reducere posturi ocupate: – 336

Reducere posturi ocupate: – 11%

Număr UAT afectate: 32 (41%)

Brașov

Total posturi aprobate: 5010

Total posturi ocupate: 3365

Total posturi după reducere: 3373

Reducere posturi ocupate: – 299

Reducere posturi ocupate: – 9%

Număr UAT afectate: 20 (34%)

Brăila

Total posturi aprobate: 2604

Total posturi ocupate: 1667

Total posturi după reducere: 1744

Reducere posturi ocupate: – 141

Reducere posturi ocupate: – 8%

Număr UAT afectate: 27 (60%)

Buzău

Total posturi aprobate: 3770

Total posturi ocupate: 2778

Total posturi după reducere: 2465

Reducere posturi ocupate: -393

Reducere posturi ocupate: – 14%

Număr UAT afectate: 69 (78%)

Caraș-Severin

Total posturi aprobate: 3599

Total posturi ocupate: 2404

Total posturi după reducere: 2389

Reducere posturi ocupate: – 153

Reducere posturi ocupate: – 6%

Număr UAT afectate: 35 (45%)

Călărași

Total posturi aprobate: 3119

Total posturi ocupate: 2052

Total posturi după reducere: 2085

Reducere posturi ocupate: – 138

Reducere posturi ocupate: – 7%

Număr UAT afectate: 22 (39%)

Cluj

Total posturi aprobate: 5758

Total posturi ocupate: 3890

Total posturi după reducere: 3896

Reducere posturi ocupate: – 328

Reducere posturi ocupate: – 8%

Număr UAT afectate: 15 (18%)

Constanța

Total posturi aprobate: 5355

Total posturi ocupate: 3368

Total posturi după reducere: 3659

Reducere posturi ocupate: – 357

Reducere posturi ocupate: – 11%

Număr UAT afectate: 35 (49%)

Covasna

Total posturi aprobate: 2262

Total posturi ocupate: 1485

Total posturi după reducere: 1508

Reducere posturi ocupate: -156

Reducere posturi ocupate: – 11%

Număr UAT afectate: 23 (50%)

Dâmbovița

Total posturi aprobate: 4841

Total posturi ocupate: 3178

Total posturi după reducere: 3165

Reducere posturi ocupate: – 235

Reducere posturi ocupate: – 7%

Număr UAT afectate: 62 (69%)

Dolj

Total posturi aprobate: 5588

Total posturi ocupate: 4113

Total posturi după reducere: 3849

Reducere posturi ocupate: – 413

Reducere posturi ocupate: – 10%

Număr UAT afectate: 65 (58%)

Simularea pentru restul județelor din România poate fi consultată aici.