Adrian Toni Neacșu cere extinderea transparenței
Juristul Adrian Toni Neacșu a salutat inițiativa Guvernului de a publica datele privind gradul de ocupare al administrațiilor locale, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, până la nivel de comună. El a precizat că această măsură reprezintă un pas important în direcția transparenței.
Totuși, acesta a avertizat că acest demers nu trebuie să rămână doar o formă demonstrativă, subliniind că ar fi necesar ca aceeași deschidere să se aplice și la nivelul administrației centrale, al instituțiilor publice, regiilor autonome, serviciilor deconcentrate și întreprinderilor de stat, atât la nivel central, cât și local.
El a adăugat că transparența ar trebui să vizeze inclusiv fondurile alocate partidelor politice, întrucât și acestea provin din bugetul public. În opinia sa, este esențial ca cetățenii să cunoască exact cum sunt cheltuiți banii statului, care sunt banii tuturor.
Adrian Toni Neacșu a mai menționat că datele publicate pot reprezenta o adevărată resursă pentru cei capabili să le centralizeze într-un agregator, pe care l-a numit „o mină de aur”.
”Cred că e lucru extraordinar că Guvernul a lăsat la liber toate datele privind gradul de ocupare al administrație locale, pe fiecare UAT în parte, adică până la nivel de comună.
Sper să nu rămână doar un simulacru de transparență demonstrativa și să procedeze la fel și cu administrația centrală și cu instituțiile, regiile, deconcentratele ori intreprinderile de stat, la nivel central sau local. Ba chiar și cu banii dați partidelor, pentru ca tot bani din buget sunt.
Trebuie să cunoaștem unde se duc banii publici, ai noștri, ai tuturor”, spune acesta.
Simulare reducere posturi ocupate
Alba
- Total posturi aprobate: 3735
- Total posturi ocupate: 3653
- Total posturi după reducere: 2480
- Reducere posturi ocupate: – 303
- Reducere posturi ocupate: – 11%
- Număr UAT afectate: 49 (62%)
Arad
- Total posturi aprobate: 4600
- Total posturi ocupate: 2963
- Total posturi după reducere: 3151
- Reducere posturi ocupate: – 136
- Reducere posturi ocupate: – 5%
- Număr UAT afectate: 27 (34%)
Argeș
- Total posturi aprobate: 5594
- Total posturi ocupate: 4116
- Total posturi după reducere: 3605
- Reducere posturi ocupate: – 649
- Reducere posturi ocupate: – 16%
- Număr UAT afectate: 58 (56%)
Bacău
- Total posturi aprobate: 6064
- Total posturi ocupate: 3962
- Total posturi după reducere: 3989
- Reducere posturi ocupate: – 191
- Reducere posturi ocupate: – 5%
- Număr UAT afectate: 40 (43%)
Bihor
- Total posturi aprobate: 5606
- Total posturi ocupate: 3103
- Total posturi după reducere: 3847
- Reducere posturi ocupate: – 53
- Reducere posturi ocupate: – 2%
- Număr UAT afectate: 16 (16%)
Bistrița-Năsăud
- Total posturi aprobate: 3231
- Total posturi ocupate: 2100
- Total posturi după reducere: 2266
- Reducere posturi ocupate: – 125
- Reducere posturi ocupate: – 6%
- Număr UAT afectate: 11 (17%)
Botoșani
- Total posturi aprobate: 4323
- Total posturi ocupate: 3096
- Total posturi după reducere: 2886
- Reducere posturi ocupate: – 336
- Reducere posturi ocupate: – 11%
- Număr UAT afectate: 32 (41%)
Brașov
- Total posturi aprobate: 5010
- Total posturi ocupate: 3365
- Total posturi după reducere: 3373
- Reducere posturi ocupate: – 299
- Reducere posturi ocupate: – 9%
- Număr UAT afectate: 20 (34%)
Brăila
- Total posturi aprobate: 2604
- Total posturi ocupate: 1667
- Total posturi după reducere: 1744
- Reducere posturi ocupate: – 141
- Reducere posturi ocupate: – 8%
- Număr UAT afectate: 27 (60%)
Buzău
- Total posturi aprobate: 3770
- Total posturi ocupate: 2778
- Total posturi după reducere: 2465
- Reducere posturi ocupate: -393
- Reducere posturi ocupate: – 14%
- Număr UAT afectate: 69 (78%)
Caraș-Severin
- Total posturi aprobate: 3599
- Total posturi ocupate: 2404
- Total posturi după reducere: 2389
- Reducere posturi ocupate: – 153
- Reducere posturi ocupate: – 6%
- Număr UAT afectate: 35 (45%)
Călărași
- Total posturi aprobate: 3119
- Total posturi ocupate: 2052
- Total posturi după reducere: 2085
- Reducere posturi ocupate: – 138
- Reducere posturi ocupate: – 7%
- Număr UAT afectate: 22 (39%)
Cluj
- Total posturi aprobate: 5758
- Total posturi ocupate: 3890
- Total posturi după reducere: 3896
- Reducere posturi ocupate: – 328
- Reducere posturi ocupate: – 8%
- Număr UAT afectate: 15 (18%)
Constanța
- Total posturi aprobate: 5355
- Total posturi ocupate: 3368
- Total posturi după reducere: 3659
- Reducere posturi ocupate: – 357
- Reducere posturi ocupate: – 11%
- Număr UAT afectate: 35 (49%)
Covasna
- Total posturi aprobate: 2262
- Total posturi ocupate: 1485
- Total posturi după reducere: 1508
- Reducere posturi ocupate: -156
- Reducere posturi ocupate: – 11%
- Număr UAT afectate: 23 (50%)
Dâmbovița
- Total posturi aprobate: 4841
- Total posturi ocupate: 3178
- Total posturi după reducere: 3165
- Reducere posturi ocupate: – 235
- Reducere posturi ocupate: – 7%
- Număr UAT afectate: 62 (69%)
Dolj
- Total posturi aprobate: 5588
- Total posturi ocupate: 4113
- Total posturi după reducere: 3849
- Reducere posturi ocupate: – 413
- Reducere posturi ocupate: – 10%
- Număr UAT afectate: 65 (58%)
Simularea pentru restul județelor din România poate fi consultată aici.